Если вы планировали покупку старых поколений процессоров (например, Ryzen 5000), возможно, стоит действовать быстрее.

В начале ноября на мировом рынке комплектующих зафиксирован резкий рост цен на процессоры Intel и AMD. По данным аналитической платформы ChannelGate, стоимость популярных моделей увеличилась на 5–20 долларов всего за несколько дней.

Особенно заметно подорожали процессоры AMD линейки Ryzen 5000, а также большинство моделей Intel Core 12-го, 13-го и 14-го поколений. При этом актуальные процессоры семейств Ryzen 9000 и Core Ultra 200S продаются по прежним ценам.

Эксперты связывают рост цен с дефицитом компонентов и повышенным спросом на вычислительные мощности, особенно со стороны индустрии ИИ. Несколько крупных дистрибьюторов сообщили о временных перебоях с поставками, ожидая дальнейшего повышения цен.

Видео дня

Отмечается, что если тенденция сохранится, то к концу 2025-го подорожание может распространиться и на розничный сегмент. Покупателям, планирующим апгрейд ПК на старших моделях Ryzen или Core, советуют поторопиться, пока новые ценовые волны не дошли до магазинов.

Меж тем цены на оперативную память во всем мире бьют новые рекорды. В 2025 году спрос на ОЗУ со стороны ИИ-производителей буквально "съел все производственные мощности", пишет источник.

Ранее Steam назвал самую популярную конфигурацию геймерского ПК осенью 2025 года. На первую строчку среди видеокарт вернулась GeForce RTX 3060, а все больше геймеров переходят на Windows 11.

УНИАН рассказывал, какие б/у комплектующие для ПК можно покупать, а какие не стоит. На чем-то можно сэкономить, а вот некоторые элементы компьютера лучше брать только новыми.

Вас также могут заинтересовать новости: