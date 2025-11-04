Эти бомбы оснащены турбореактивным двигателем.

Российские захватчики увеличили радиус действия своих авиабомб до 200 километров. Это позволит вражеским самолетам избегать зоны действия украинской системы противовоздушной обороны.

Об этом говорится в ответе Главного управления разведки Министерства обороны Украины на запрос издания "Телеграф". Отмечается, что российские оккупационные войска планируют применять управляемые модульные планирующие бомбы (УМПБ). Благодаря оснащению турбореактивным двигателем их дальность полета может достигать 200 км.

"Подобные средства, в частности авиационные бомбы с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), имеющие дальность полета до 75 км, противник преимущественно применяет для нанесения ударов по объектам на территориях прифронтовых и приграничных областей Украины. УМПБ не станет исключением, а их дальность полета до 200 км позволит российским самолетам не входить в зону действия средств противовоздушной обороны Сил обороны Украины", – говорится в заявлении ведомства.

Там не исключают, что такие боеприпасы россияне могут использовать для ударов по объектам, расположенным в глубине территории Украины.

Какие компоненты РФ использует в новых боеприпасах

Что касается компонентов, которые Россия использовала для создания этих боеприпасов, то, по данным ГУР МО, в основном речь идет о китайских деталях.

В то же время в фугасных авиационных бомбах типа "Комета", которыми враг оснащает все модификации УМПК, используются и электронные компоненты западного производства. Речь идет о продукции компаний из Швейцарии и Соединенных Штатов Америки.

Недавно Россия спустила на воду новую атомную подводную лодку под названием "Хабаровск". Это единственное судно проекта 09851.

Военный эксперт Олег Катков говорит, что до момента введения "Хабаровска" в строй как боевой единицы еще далеко – лодку будут достраивать уже на воде.

Но есть кое-что странное в заявлениях РФ об этой лодке, считает он. В частности – в том, какое вооружение она способна нести.

