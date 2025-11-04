Президент Украины не хочет, чтобы венгерский премьер поддерживал Россию.

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что Украина не должна ничего предлагать премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, чтобы тот прекратил блокирование открытия кластеров по переговорам о вступлении Украины в Европейский Союз.

Зато Венгрия должна что-то предлагать Украине, потому что она защищает всю Европу от российской агрессии. Об этом глава государства сказал во время видеообращения с фронта к участникам Конференции ЕС по вопросам расширения в Брюсселе (Трансляция происходила на Euronews).

Сначала у Зеленского спросили, что он готов предложить венгерскому премьеру Орбану, чтобы прекратилось блокирование Венгрией, открытие переговорных кластеров для вступления в Евросоюз.

Как он отметил, Украина не должна торговать своими ценностями. При этом, президент считает венгерский народ дружественным, и что венгры поддерживают украинцев.

По его убеждению, лидеры стран не имеют права думать только о себе и о выборах, и важно не потерять хорошие соседские отношения.

"Я не думаю, что я должен что-то предложить Виктору Орбану. Я думаю, что Виктор Орбан должен что-то предложить Украине, которая защищает всю Европу от России. И даже сейчас, во время этой войны, мы не получили никакой поддержки от него, поддержки нашего видения жизни", - отметил Зеленский.

Как добавил глава государства, в Украине не хотят, чтобы Орбан поддерживал Россию. Президент сказал:

"Потому что блокирование пути Украины в ЕС является очень специфической поддержкой Путина со стороны Виктора Орбана. И это точно не является хорошим, по моему мнению".

Война в Украине - позиция Орбана

Как сообщал УНИАН, Орбан считает, что мирное соглашение между Украиной и Россией об окончании войны должны подписать именно в Будапеште. В то же время, с начала российского полномасштабного вторжения Орбан выступал против предоставления Украине военной поддержки.

Он систематически пытается блокировать инициативы поддержки Украины в рамках Евросоюза. В частности, он выступает против сближения Украины с ЕС и приобретения нашей страной полноправного членства.

