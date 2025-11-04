Издание отмечает, что главные клиенты РФ пока поставили на паузу закупку подсанкционной нефти.

Экспорт нефти из России по морю резко сократился, продемонстрировав наибольшее падение с января 2024 года, поскольку санкции США в отношении российских нефтяных гигантов "Лукойла" и "Роснефти" заставили ключевых покупателей отказаться от российского сырья, сообщает Bloomberg.

Согласно данным об отслеживании судов, за период с 5 октября по 2 ноября, РФ отгружала в среднем 3,58 млн баррелей "черного золота" в день, что на 190 000 меньше, чем пересмотренный показатель за период с 28 сентября по 26 октября.

За последнюю неделю падение экспорта российского сырья было еще более впечатляющим. Как отмечает издание, за период с 26 октября по 2 ноября, 26 танкеров загрузили 21,11 млн баррелей российской нефти, что более чем на 5 миллионов баррелей меньше предыдущей недели.

Львиная доля российской нефти традиционно отгружалась азиатским клиентам, но и они сейчас теряют к ней интерес. В частности, экспорт нефти из РФ в Китай за период с 5 октября по 2 ноября упал до 970 тысяч баррелей в сутки, а Индии - до 940 тысяч баррелей в сутки.

Соответственно снизилась и выручка от экспорта российского сырья. По данным Bloomberg, за период с 5 октября по 2 ноября, "страна-бензоколонка" еженедельно получала 1,36 миллиарда долларов - падение на 90 миллионов долларов.

Издание отмечает, что нефтеперерабатывающие заводы в Китае, Индии и Турции, которые являются ключевыми покупателями российской нефти, пока приостанавливают закупку грузов, на которые наложены санкции. Вместе с тем, по данным Bloomberg, российские нефтяные компании продолжают загружать нефть на танкеры, хотя нефтеперерабатывающие заводы неохотно принимают грузы в свои резервуары.

"Это привело к тому, что количество российской нефти в море выросло до более 380 миллионов баррелей, увеличившись на 27 миллионов баррелей или 8% с начала сентября, согласно данным об отслеживании танкеров", - добавляют журналисты.

Вместе с тем отмечается, что на судах все еще находятся большие объемы "черного золота", конечный пункт назначения которых не указан, что позволяет потенциально изменить тенденцию сокращения поставок нефти в Китай и Индию.

"Все чаще танкеры не указывают конечный пункт назначения, пока не пересекут Аравийское море, а некоторые из них не указывают конечный пункт назначения даже после швартовки для разгрузки", - объясняет издание.

Санкции США против России - главные новости

22 октября США впервые за время президентства Дональда Трампа ввели санкции против РФ. Под санкционный удар попали тамошние нефтяные гиганты "Лукойл" и "Роснефть". На вопрос о возможных новых ограничениях против России, американский лидер ответил: "Скоро узнаете".

После введения новых американских санкций, которые вступят в силу во второй половине ноября 2025 года, крупные государственные НПЗ Китая приостановили импорт российской нефти. Другой крупный клиент РФ - Индия тоже планирует отказаться от российского сырья.

