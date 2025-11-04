Во время выхода с российского авторынка мировые автоконцерны договорились о праве выкупить обратно свои заводы в течение нескольких лет.

Японская компания Mazda Motor потеряла право выкупить свою долю в совместном предприятии по производству автомобилей в России, поскольку не воспользовалась соответствующей опцией. Об этом сообщает Reuters.

По данным The Moscow Times, Mazda, которая продала 50%-ную долю в совместном предприятии Mazda Sollers Manufacturing RUS в октябре 2022 года, договорилась о праве выкупить ее в течение трех лет. Этот срок истек в октябре. С запросом о реализации опциона Mazdа не обращалась.

Сам автомобильный завод во Владивостоке перезапустили в 2023 году. Сегодня на его мощностях производят междугородние и туристические автобусы под брендом Sollers.

Видео дня

В целом большинство российских заводов, покинутых глобальными автомобильными концернами после 2022 года, выпускают китайские автомобили под собственными брендами, не раскрывая названия партнеров.

Следующим потерять право на обратный выкуп своего завода может Hyundai. Это произойдет в январе 2026 года.

Российский авторынок - главные новости

После начала российско-украинской войны у россиян фактически отобрали право выбора на чем ездить. Постепенно с российского авторынка начали исчезать качественные западные и японские авто, которые уступили место "хламу" от китайского и российского автопрома.

Последний отличается не только низким качеством своих изделий, но и завышенной ценой. Например, за новый "Москвич 8", с которым россияне связывали большие надежды, просят от 2,98 миллионов рублей (около 38 тысяч долларов).

Также сообщалось, что за первые шесть месяцев года российский авторынок обвалился почти на 30%. Специалисты прогнозируют, что до конца года в РФ могут закрыть до 20% автомобильных салонов.

Вас также могут заинтересовать новости: