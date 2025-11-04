Модель поделились атмосферными фотографиями.

Невеста известного английского актера Джейсона Стейтема ("Карты, деньги и два ствола", "Большой куш", "Револьвер") опубликовала трогательные снимки их детей.

Британская модель Роузи Хантингтон-Уайтли опубликовала в своем Instagram-аккаунте, за которым следят более 20 миллионов пользователей, атмосферные фотографии осеннего досуга сына и дочери. Радостные малыши собирали каштаны, шагали по желтым листьям и познакомились с настоящей совой.

Как известно, Джейсон и Роузи познакомились в 2010 году на съемках, а через шесть лет, в 2016-м, объявили о помолвке. Несмотря на длительный роман, они пока официально не поженились, но часто называют друг друга мужем и женой.

У них двое детей - сын Джек, который родился в 2017 году, и дочь Изабелла, которая появилась на свет в 2022-м. Хантингтон-Уайтли часто делится нежными семейными моментами в соцсетях, показывая, как семья проводит время вместе на природе или дома.

