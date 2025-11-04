Эксперты рассказали, при каких условиях дом может стать непригодным для жизни.

Во время аварийных отключений отопления наиболее уязвимыми для проживания оказываются высокие панельные дома и пятиэтажки.

"Первыми замерзнут дома так называемые "хрущевки" или "панельки". Там промерзание буквально идет на часы. 36 часов - и до свидания. Ну пусть 48 часов каких-то, там уже зависит от ветра", - рассказал "Телеграфу" эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству и основатель общественного объединения "Союз потребителей коммунальных услуг" Олег Попенко.

После этого, по его словам, температура в квартирах упадет настолько критично, что придется сливать воду из системы отопления, чтобы избежать разрыва труб и стояков. В таком состоянии дом становится непригодным для жизни.

При этом эксперт в сфере жилищно-коммунального хозяйства Кристина Ненно утверждает, что высокие панельные дома замерзают еще быстрее пятиэтажек.

"Первыми пойдут шестнадцатиэтажные дома", - отметила Ненно.

По ее словам, 16-этажные дома серии БПС теряют тепло быстрее всего, после них будут замерзать обычные девятиэтажные панельки, а уже только потом пятиэтажные "хрущевки".

Кирпичные пятиэтажки хрущевской эпохи имеют лучшие показатели теплосбережения по сравнению с панельными. Ведь их строили из красного кирпича, что обеспечивало естественную теплоизоляцию.

"Кирпичные "хрущевки" теплые, потому что кирпич априори держит тепло и потом отдает, даже если нет отопления", - отметила Ненно.

Кроме того, сооружения из белого кирпича, построенные значительно позже "хрущевок", демонстрируют лучшие показатели энергоэффективности.

"Дома из белого кирпича строились гораздо позже. Там теплосбережение, энергоэффективность немного лучше. Они не супер энергоэффективные, но все же гораздо лучше держат тепло, чем обычные "панельки", - отметил Попенко.

Отопительный сезон в Украине - последние новости

28 октября в Украине официально стартовал отопительный сезон, что должно поспособствовать по крайней мере временному уменьшению нагрузки на энергосистему.

4 ноября глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко призвал украинцев не нагревать помещения до комфортных 20-22°C тепла, а надеть взамен дополнительный свитер. По его словам, из-за того, что большинство бытовых потребителей перешли на отопление кондиционерами и обогревателями, это привело к увеличению потребления электроэнергии на 25%.

