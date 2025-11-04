5 фото УНИАН

В среду, 5 октября, украинцев ждет облачная погода с прояснениями. В целом будет сухо, однако в нескольких областях на юго-востоке страны пройдут небольшие дожди. Температура останется без резких изменений. Об этом сообщает Погода УНИАН

  • В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +6°, днем +12°.
  • Во Львове в среду будет облачно с прояснениями. Ночью +3°, днем +12°.
  • В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +12°.
  • В Ривне завтра облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +12°.
  • В Тернополе 5 ноября  ночью будет +3°, днем +12°, облачно с прояснениями.
  • В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями , ночью +4°, днем +12°, небольшой дождь.
  • В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +12°.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +3°, днем +12°, облачно с прояснениями.
  • В Черновцах в среду - облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +12°, небольшой дождь.
  • В Виннице завтра будет +5°...+12°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
  • В Житомире в среду ночью будет +5°, днем +12°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
  • В Чернигове столбики термометров покажут +5°...+12°, облачно с прояснениями.
  • В Черкассах завтра будет ночью +6°, днем +12°, облачно с прояснениями.
  • В Кропивницком температура ночью будет +6°, днем +12°, облачно с прояснениями.
  • В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +5°...+12°.
  • В Одессе 5 ноября - облачно с прояснениями, температура ночью +5°, днем +14°, небольшой дождь.
  • В Херсоне в среду ночью будет +5°, днем +14°, облачно с прояснениями.
  • В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +14°, небольшой дождь.
  • В Запорожье температура ночью +5°, днем +14°, облачно с прояснениями.
  • В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +5°, а днем +12°, облачно с прояснениями.
  • В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +12°.
  • В Днепре температура ночью будет +5°, днем +12°, облачно с прояснениями.
  • В Симферополе в среду будет облачно с прояснениями, +7°...+15°.
  • В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +12°.
  • В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем +11°.

5 ноября - какой праздник, приметы погоды

5 ноября - Галактиона и Епистимы. По приметам, если в этот день туман, то хима будет мягкой.

