Температура по стране останется без существенных изменений.

В среду, 5 октября, украинцев ждет облачная погода с прояснениями. В целом будет сухо, однако в нескольких областях на юго-востоке страны пройдут небольшие дожди. Температура останется без резких изменений. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +6°, днем +12°.

Во Львове в среду будет облачно с прояснениями. Ночью +3°, днем +12°.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +12°.

В Ривне завтра облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +12°.

В Тернополе 5 ноября ночью будет +3°, днем +12°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями , ночью +4°, днем +12°, небольшой дождь.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +12°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +3°, днем +12°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в среду - облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +12°, небольшой дождь.

В Виннице завтра будет +5°...+12°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Житомире в среду ночью будет +5°, днем +12°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +5°...+12°, облачно с прояснениями.

В Черкассах завтра будет ночью +6°, днем +12°, облачно с прояснениями.

В Кропивницком температура ночью будет +6°, днем +12°, облачно с прояснениями.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +5°...+12°.

В Одессе 5 ноября - облачно с прояснениями, температура ночью +5°, днем +14°, небольшой дождь.

В Херсоне в среду ночью будет +5°, днем +14°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +14°, небольшой дождь.

В Запорожье температура ночью +5°, днем +14°, облачно с прояснениями.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +5°, а днем +12°, облачно с прояснениями.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +12°.

В Днепре температура ночью будет +5°, днем +12°, облачно с прояснениями.

В Симферополе в среду будет облачно с прояснениями, +7°...+15°.

В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +12°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем +11°.

