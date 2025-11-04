Вооруженные силы, ГУР Минобороны и ССО использовали около 50 дронов для удара по "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстово.

Украинские дроны атаковали "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез", которое является одним из ведущих российских НПЗ. Завод обеспечивает, в частности, Московский регион. Ведь на него приходится около 30% потребления бензина в стране.

Об этом сообщили УНИАН источники в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

"Украинские дроны-камикадзе под управлением операторов ГУР МО, Вооруженных Сил и ССО совершили налет на НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в г. Кстово Нижегородской области РФ", - отметил источник.

Видео дня

Как сообщил источник, для атаки в ночь на 4 ноября было задействовано более 50 дронов украинского производства. В частности, дроны "Бобер" и FP-1.

По информации источника, атака произошла во время ремонта ректификационной колонны, которая отвечает за первичную обработку нефти и была повреждена в результате предыдущих атак.

Информацию о поражении объекта сообщали российские паблики. Очевидцы выкладывали видео, в которых видно яркое зарево над НПЗ. Также зафиксированы взрывы с последующим пожаром на объекте.

Что известно о НПЗ в Кстово

Номинальная мощность НПЗ "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" по первичной переработке нефти составляет около 17 млн тонн в год. Предприятие выпускает более 50 наименований продукции: автомобильные, авиационные и дизельные топлива; также нефтебитумы, парафины и тому подобное.

Продукция НПЗ активно используется российскими оккупационными войсками и вражеским ВПК.

Предыдущие удары по НПЗ

Как сообщал УНИАН, это уже не первый удар по этому НПЗ. Его атаковали дроны в ночь на 5 октября. После взрывов вспыхнул пожар.

Отмечается, что взрывы в Кстово прогремели после 02:30 ночи. Местные жители сообщили по меньшей мере о четырех громких взрывах в промышленной зоне. Кроме того, со стороны предприятия "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" было видно яркое пламя и густой дым.

Вас также могут заинтересовать новости: