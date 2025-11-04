Избранницей певца является Евгения Яцута.

Лидер украинской группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук впервые подтвердил, что находится в отношениях с продюсером Евгенией Яцутой.

Как передает NV, признание прозвучало в документальном фильме об истории группы под названием "Океан Эльзы: Наблюдение Шторма". Лента выйдет в широкий прокат только 6 ноября, однако некоторые детали фильма уже известны.

Так, в фильме Святослав, который обычно не рассказывает о личной жизни, подтвердил слухи о том, что его избранницей является именно Яцута. По словам журналистов, в ленте показали их совместное фото, а также фотографии сына Ивана и дочери Соломии.

Кроме того, певец поблагодарил Лялю Фонареву, с которой прожил в гражданском браке более 20 лет, "за поддержку, вдохновение и стиль".

Напомним, ранее Святослав Вакарчук рассказывал, что в документальном фильме "Океан Эльзы: Наблюдение Шторма" должны объяснить и название их группы.

