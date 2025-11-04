Объявлен порядок выступлений "Детского Евровидения-2025", которое пройдет в столице Грузии Тбилиси. Уже известно, под каким номером будет выступать представительница Украины, София Нерсесян.
Как сообщает EBU, порядок выступлений всех 18 стран-участниц был определен путем жеребьевки, которую провел победитель "Детского Евровидения-2024" Андрей Путкарадзе. В результате чего стало известно, что Украина будет выступать под шестым номером.
Детское Евровидение 2025 - порядок выступлений
- Мальта
- Азербайджан
- Хорватия
- Сан-Марино
- Армения
- Украина
- Ирландия
- Нидерланды
- Польша
- Северная Македония
- Черногория
- Италия
- Португалия
- Испания
- Грузия
- Кипр
- Франция
- Албания
Напомним, что Украину в этом году будет представлять 10-летняя певица из Киева София Нерсесян, которая победила на Национальном отборе с песней "Мотанка". Трек является своеобразным манифестом, который призывает мир защитить маленьких украинцев от войны. К слову, автором композиции стала известная украинская исполнительница Светлана Тарабарова.
София Нерсесян - Мотанка
Стоит отметить, что "Детское Евровидение-2025" состоится в Тбилиси, Грузия, 13 декабря. Именно тогда будет определен победитель среди 18 стран-участниц.