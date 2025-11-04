/ фото t.me/suspilne_eurovision_ukraine

Объявлен порядок выступлений "Детского Евровидения-2025", которое пройдет в столице Грузии Тбилиси. Уже известно, под каким номером будет выступать представительница Украины, София Нерсесян.

Как сообщает EBU, порядок выступлений всех 18 стран-участниц был определен путем жеребьевки, которую провел победитель "Детского Евровидения-2024" Андрей Путкарадзе. В результате чего стало известно, что Украина будет выступать под шестым номером.

Детское Евровидение 2025 - порядок выступлений

  1. Мальта
  2. Азербайджан
  3. Хорватия
  4. Сан-Марино
  5. Армения
  6. Украина
  7. Ирландия
  8. Нидерланды
  9. Польша
  10. Северная Македония
  11. Черногория
  12. Италия
  13. Португалия
  14. Испания
  15. Грузия
  16. Кипр
  17. Франция
  18. Албания

Напомним, что Украину в этом году будет представлять 10-летняя певица из Киева София Нерсесян, которая победила на Национальном отборе с песней "Мотанка". Трек является своеобразным манифестом, который призывает мир защитить маленьких украинцев от войны. К слову, автором композиции стала известная украинская исполнительница Светлана Тарабарова.

София Нерсесян - Мотанка

Стоит отметить, что "Детское Евровидение-2025" состоится в Тбилиси, Грузия, 13 декабря. Именно тогда будет определен победитель среди 18 стран-участниц.

