В этом году Украину будет представлять София Нерсесян.

Объявлен порядок выступлений "Детского Евровидения-2025", которое пройдет в столице Грузии Тбилиси. Уже известно, под каким номером будет выступать представительница Украины, София Нерсесян.

Как сообщает EBU, порядок выступлений всех 18 стран-участниц был определен путем жеребьевки, которую провел победитель "Детского Евровидения-2024" Андрей Путкарадзе. В результате чего стало известно, что Украина будет выступать под шестым номером.

Детское Евровидение 2025 - порядок выступлений

Мальта Азербайджан Хорватия Сан-Марино Армения Украина Ирландия Нидерланды Польша Северная Македония Черногория Италия Португалия Испания Грузия Кипр Франция Албания

Напомним, что Украину в этом году будет представлять 10-летняя певица из Киева София Нерсесян, которая победила на Национальном отборе с песней "Мотанка". Трек является своеобразным манифестом, который призывает мир защитить маленьких украинцев от войны. К слову, автором композиции стала известная украинская исполнительница Светлана Тарабарова.

Видео дня

София Нерсесян - Мотанка

Стоит отметить, что "Детское Евровидение-2025" состоится в Тбилиси, Грузия, 13 декабря. Именно тогда будет определен победитель среди 18 стран-участниц.

