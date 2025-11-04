Легенды без срока годности: эти пять истребителей 1970-х до сих пор в строю

Эти пять истребителей, созданных еще в 1970-х, продолжают летать, доказывая, что настоящее инженерное мастерство не имеет срока годности.

Несмотря на десятилетия технологического развития, ряд боевых самолетов, созданных еще в 1970-х, продолжает служить в военно-воздушных силах разных стран. Их долговечность объясняется не только качеством конструкции, но и тем, что модернизация старых проверенных машин часто оказывается дешевле и эффективнее, чем разработка новых, пишет Slash Gear.

Grumman F-14 Tomcat

Легендарный F-14, который прославился благодаря фильму Top Gun, стал одним из самых инновационных самолетов своего времени. Его крылья переменной стреловидности позволяли адаптировать аэродинамику к скорости полета, а мощные двигатели General Electric F110 обеспечивали потолок более 15 км. Сегодня единственным эксплуатантом F-14 остается Иран, который получил эти самолеты еще до Исламской революции 1979 года.

SEPECAT Jaguar

Этот самолет, совместно созданный Великобританией и Францией, прославился универсальностью - от учебно-тренировочного до ударного варианта. Хотя большинство стран уже списали Jaguar, Индия продолжает его активно использовать, регулярно модернизируя электронику и двигатели.

Panavia Tornado

Проект совместного производства Германии, Италии и Великобритании стал одним из самых успешных в Европе. Tornado, который впервые взлетел в 1974 году, выпускался в версиях для разведки, бомбардировки и перехвата. Несмотря на возраст, Германия до сих пор держит его на службе, хотя постепенно заменяет более новым Eurofighter Typhoon.

McDonnell Douglas F-15 Eagle

F-15 считается одним из самых успешных истребителей всех времен. Мощные двигатели позволяют ему развивать скорость до 3 Махов, а боевая статистика - без единой потери в воздушных боях - сделала его легендой. Новейшая версия F-15EX поставляется в США, Катар и Японию.

Lockheed Martin F-16 Fighting Falcon

С момента своего дебюта в 1979 году F-16 стал главным экспортным истребителем США. Легкий, быстрый и относительно дешевый в обслуживании, он используется в более чем 25 странах. Благодаря регулярным обновлениям радаров, систем вооружения и электроники "Сокол" остается актуальным и в XXI веке.

