Российские чиновники уже подумывают об ограничении биржевой цены на авиатопливо.

Вслед за бензиновым кризисом, который сопровождается ростом цен на 40%-50% с начала года и дефицитом топлива, в России могут начаться проблемы с авиавтопливом, сообщает The Moscow times.

Как поясняет управляющий партнер и член правления компании "Пролеум" Максим Дьяченко, для борьбы с бензиновым кризисом Москва смягчила требования к НПЗ, однако принятое решение может спровоцировать рост цен на авиатопиво.

"Чтобы разрешить кризис с производством нефтепродуктов, правительство РФ смягчило требования к НПЗ. В частности, зимнее дизтопливо теперь разрешено производить, смешивая летнее дизтопливо с керосином. А это создает риск резкого роста цены авиатоплива, что, в свою очередь, несет риски для авиации", - предупреждает эксперт.

Угрозу для рынка видят в правительстве РФ. По данным источников российских СМИ, на совещании у вице-премьера Александра Новака, обсуждалась возможность директивно ограничить рост цен на авиакеросин на бирже. Аналогичные ограничения уже введены на бирже на торговлю бензином.

Издание отмечает, что, в отличие от бензина, оптовые цены на авиакеросин сейчас ниже, чем в начале года - 79650 тысяч рублей за тонну против 82412 рублей. По словам журналистов, с сентября авиатопливо подорожало - на 11% за 2 месяца, или 8 тысяч рублей за тонну.

"Ключевой и главный источник роста цен - дефицит товара", - подчеркивает Дьяченко.

После налетов украинских беспилотников на НПЗ, которые затронули не менее 30 заводов по всей стране, объемы нефтепереработки в России упали на 10%, до 4,86 млн баррелей в сутки, по оценке аналитиков OilX, отмечается в публикации.

"По сравнению с довоенным 2021 годом нефтекомпании потеряли 14% производства, объемы которого стали самыми низкими по крайней мере за последние 6 лет", - добавляют журналисты.

Удары по российским НПЗ и бензиновый кризис в России

Украина активизировала удары по российским НПЗ. В ночь на 3 ноября украинские дроны вновь навестили Саратовский НПЗ. По данным оссинтеров, в результаты атаки зафиксирован пожар на одной из установок предприятия.

В целом с начала августа Украина нанесла не менее 28 ударов по ключевым российским нефтеперерабатывающим заводам.

В результате атак украинских БПЛА, в РФ начался бензиновый кризис. 21 октября стало известно, что еще три региона России ввели ограничение на продажу топлива.

