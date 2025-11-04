Также пассажирам посоветовали, как выбрать места получше.

Во время полетам на самолете с путешественниками может произойти немало неприятностей – от шумных соседей и кричащих детей рядом до сильной турбулентности.

Однако пассажиры могут минимизировать определенные риски, если они правильно подойдут к выбору своего места в самолете.

Британское издание Express попросило профильных экспертов рассказать, какие же места в самолетах являются худшими – и все они в итоге сошлись во мнении, что туристам стоит избегать задних рядов.

"Места в самом хвосте, как правило, менее привлекательны. Они находятся рядом с камбузом и туалетами, обслуживание может быть медленнее, выбор блюд может быть ограничен, и это также зона, где движение во время турбулентности ощущается сильнее всего", – пояснил директор по цифровым технологиям в сфере отдыха в Thomas Cook Николас Смит, посоветовав чувствительным к турбулентности пассажирам особенно избегать этой зоны.

При этом эксперт посоветовал пассажирам, для которых важно получить хорошее место или сидеть рядом со своими близкими, быть готовыми к дополнительным затратам за выбор места.

"Заблаговременное продумывание приоритетов также имеет значение – нервным пассажирам будет комфортнее у крыльев, тем, у кого быстрая пересадка, следует выбирать проход в передней части салона, а парам, бронирующим ряд из трех человек, можно занять места у окна и прохода, оставив середину свободной для дополнительного пространства", – пояснил он.

Это мнение разделяет и эксперт по путешествиям и основательница блога о путешествиях The Gap Decaders Иззи Николс.

"Места в хвосте лучше избегать. Там, как правило, шумнее из-за близости двигателей и работы бортовой кухни, и вы будете одним из последних, кто садится в самолет и выходит из него. Путешественникам, которые предпочитают более спокойный полет, следует бронировать места в передней части самолета. Эта зона удалена от туалетов и интенсивного движения пассажиров, поэтому вас меньше будут отвлекать. Выбрав место у прохода, вы также сможете свободно вытянуть ноги и легко встать, не мешая другим", – отметила она.

В свою очередь генеральный директор и соучредитель компании по хранению багажа Stasher Джейкоб Веддерберн-Дэй добавил, что задняя часть самолета не только создает проблемы для комфорта пассажиров, но и не подходит для хранения багажа, особенно если пассажир заходит на борт среди последних.

"Избегайте мест рядом с бортовыми кухнями и туалетами, где сотрудники часто оставляют свои вещи на верхних полках, оставляя меньше места для багажа пассажиров. Последние несколько рядов вызывают беспокойство, поскольку, если вы придете поздно, полки над вами могут быть заполнены, а это значит, что вам, возможно, придется размещать багаж на несколько рядов дальше. Также избегайте мест, расположенных за перегородками, так как там часто ограниченное пространство для хранения", – пояснил он.

Свои недостатки задних рядов в самолете нашла и эксперт по путешествиям Андреа Платания из Transfeero.

"Самый последний ряд обычно наименее привлекателен: ограниченный наклон спинки, близость к туалетам и повышенный уровень шума в салоне. Места посередине обычно пользуются меньшей популярностью, если только вы не путешествуете группой", – пояснила она.

Вместе с тем, эксперт посоветовала тем пассажирам, кто ищет максимальное пространство для ног, обратить внимание на две зоны в самолете.

"Места у аварийного выхода и у перегородки предлагают больше пространства, но есть и недостатки: фиксированные подлокотники, ограниченный наклон спинки или ограничения для пассажиров с детьми", – отметила Андреа.

Тем же, кто страдает от укачивания во время турбулентности и хочет свести это к минимуму, советуют выбирать места над крыльями.

"Эта зона расположена ближе к центру тяжести самолета, поэтому вы будете меньше ощущать турбулентность по сравнению с задней частью, где тряска особенно ощутима", – пояснила эксперт.

