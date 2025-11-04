Существенных осадков в столице не ожидается.

В среду, 5 ноября, киевлян ждет пасмурный и свежий день. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью температура снизится до +8°, а в течение дня максимально повысится до +12°. Ожидается пасмурная погода, ночью есть вероятность небольшого дождя, а днем существенных осадков не ожидается.

Атмосферное давление еще немного повысится и блиблизится к норме, 754-755 мм ртутного столба. Ветер успокоится до 3-8 м/с.

Во Львове в среду будет облачно с прояснениями. Ночью +3°, днем +12°.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +12°.

В Ривне завтра облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +12°.

В Тернополе 5 ноября ночью будет +3°, днем +12°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями , ночью +4°, днем +12°, небольшой дождь.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +12°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +3°, днем +12°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в среду - облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +12°, небольшой дождь.

В Виннице завтра будет +5°...+12°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Житомире в среду ночью будет +5°, днем +12°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +5°...+12°, облачно с прояснениями.

В Черкассах завтра будет ночью +6°, днем +12°, облачно с прояснениями.

В Кропивницком температура ночью будет +6°, днем +12°, облачно с прояснениями.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +5°...+12°.

В Одессе 5 ноября - облачно с прояснениями, температура ночью +5°, днем +14°, небольшой дождь.

В Херсоне в среду ночью будет +5°, днем +14°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +14°, небольшой дождь.

В Запорожье температура ночью +5°, днем +14°, облачно с прояснениями.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +5°, а днем +12°, облачно с прояснениями.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +12°.

В Днепре температура ночью будет +5°, днем +12°, облачно с прояснениями.

В Симферополе в среду будет облачно с прояснениями, +7°...+15°.

В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +12°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем +11°.

