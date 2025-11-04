По информации разведчиков, около 10 тысяч военных КНДР сейчас развернуты вблизи российско-украинской границы.

Северная Корея с сентября отправила в РФ около 5000 "строителей" для помощи в "восстановлении инфраструктуры". Об этом заявил южнокорейский депутат Ли Сон-Квен, цитирует Euractiv.

"Около 5000 северокорейских строительных войск с сентября поэтапно передислоцируются в Россию и, как ожидается, будут мобилизованы для восстановления инфраструктуры", - отметил он.

По его словам, "были обнаружены постоянные признаки подготовки и отбора персонала для развертывания дополнительных войск".

В то же время, по данным южнокорейской разведки, около 10 тысяч военных КНДР сейчас развернуты вблизи российско-украинской границы.

В Южной Корее оценивают, что на войне в Украине погибло не менее 600 северокорейских солдат, еще тысячи получили ранения.

Аналитики подчеркивают, что КНДР получает от РФ финансовую помощь, военные технологии, продовольствие и энергоносители в обмен на отправку войск, благодаря чему Пхеньян избегает последствий международных санкций, наложенных за его ядерную и ракетную программы.

В свою очередь международная группа по мониторингу санкций написала в своем отчете в прошлом месяце, что Северная Корея планирует отправить "40 000 рабочих в Россию, включая несколько делегаций ИТ-специалистов".

Согласно санкциям ООН, рабочим КНДР запрещено зарабатывать деньги за рубежом.

КНДР и Россия - последние новости

Как писал УНИАН, ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын назвал "образцом и элитой" войска, которые воевали против Украины. По его словам, он планирует превратить войска страны в "сильную и героическую армию, которая всегда побеждает".

"Солдаты Штурмового корпуса идеально выполнили решение партии, проявив народный героизм и непревзойденный боевой дух", - сказал Ким Чен Ын.

В то же время двое пленных солдат КНДР заявили, что хотят сбежать в Южную Корею. В частности во время разговора с журналисткой они умоляли ее пообещать, что она вернется за ними.

Отмечается, что Конституция Южной Кореи предусматривает, что все корейцы, включая северных, являются полноправными гражданами, а в Сеуле уточнили, что такое правило распространяется и на военнопленных в Украине.

