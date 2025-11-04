Сборный мобилизационный пункт на ДВРЗ (район Дарницкого вагоноремонтного завода, – УНИАН) в Киеве должны были уже давно закрыть.
Такое мнение в комментарии УНИАН высказал Александр Федиенко, народный депутат от "Слуги народа", член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, отвечая на вопрос о том, за какие нарушения был закрыт сборный пункт в Киеве.
Он отметил, что в этот "накопитель" направляли военнообязанных, в частности для прохождения военно-врачебной комиссии.
"Я окончательно не могу еще проверить, закрыли его или нет. Но по крайней мере на мой депутатский запрос Министерство обороны Украины дало мне ответ, что его расформировали, перераспределили", – отметил парламентарий.
Федиенко выразил надежду, что это действительно так, ведь такое место формирует впечатление военнообязанного о Вооруженных силах Украины.
"Гражданин Украины, военнообязанный, если на первом этапе попадает в такой распределительный пункт, извиняюсь, это как казарма, но как в какой-то тюрьме советских времен, – у него сразу первая мысль о Вооруженных силах Украины, что в Вооруженных силах Украины такое отношение", – сказал он.
Так, считает депутат, такой пункт "должны были уже давно закрыть".
"И лицо центров комплектования, таких накопительных пунктов должно было быть направлено непосредственно к военнообязанным для того, чтобы показать, что армия – это не только о войне, но и о комфорте", – подчеркнул представитель Комитета.
Сборный пункт на ДВРЗ
Как сообщал УНИАН, ранее Федиенко заявил, что обратил внимание на ситуацию вокруг Киевского городского сборного пункта на ДВРЗ и решил обратиться с запросом о предоставлении разъяснений в Министерство обороны.
Фотокопия ответа, который Федиенко получил от заместителя министра обороны Евгения Мойсюка, свидетельствует, что приказ о создании Киевского городского сборного пункта на ДВРЗ приостановили. Так, отметил депутат, насколько он понимает, это сборный пункт рассредоточили.