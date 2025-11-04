Украина нуждается в поддержке во всех сферах, отмечает президент Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил убеждение, что Соединенные Штаты Америки должны быть открыты к возможности применения Украиной дальнобойного вооружения. Это должно быть решающим фактором сдерживания России, сказал он во время видеообращения с фронта к участникам Конференции ЕС по вопросам расширения в Брюсселе, трансляция которого проходила на Euronews.

Сначала у Зеленского спросили, можно ли выиграть войну военным путем, или прекращение войны потребует переговоров, как это отстаивает президент США Дональд Трамп.

Президент Украины подчеркнул, что выбор военного пути - это лишь выбор России, и без сомнений, Россия стремится добиться военной победы.

В то же время, Зеленский не верит, что России это удастся, но международным партнерам Украины, европейцам, надо решить вопрос поддержки Украины. Речь идет, в том числе, о финансировании внутреннего производства оружия Украиной, о поддержке системами противовоздушной обороны, и в целом - оказывать поддержку Украине во всех сферах.

"Соединенные Штаты должны быть открытыми к возможностям дальнобойного вооружения. Это очень важно. Даже как фактор сдерживания нам надо это иметь для использования. Мы нуждаемся в поддержке от США. Мы нуждаемся в поддержке от президента Трампа по этому поводу. Это будет иметь решающее давление на Россию", - подчеркнул Зеленский.

Также он отметил важность санкционного давления на Россию.

Ракеты Tomahawk для Украины - что известно

Как сообщал УНИАН, Украина стремится получить от США дальнобойные крылатые ракеты Tomahawk. В то же время, администрация Трампа не спешит с предоставлением Украине этого вида вооружения. Недавно американский президент заявил, что не рассматривает возможность предоставления Украине этих ракет.

Однако, как пишут СМИ, он еще может пойти на этот шаг. "Я могу изменить свое мнение, но на данный момент я этого не делаю", - сказал он как-то журналистам. В частности, недавно стало известно, что Пентагон дал согласие на отправку Украине ракет большой дальности, о которых Владимир Зеленский давно просит администрацию Трампа.

