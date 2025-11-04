Этот дрон значительно дешевле других западных аналогов.

Китайская государственная оборонная компания Norinco разработала новый недорогой "беспилотник-самоубийца", который по внешнему виду напоминает иранский Shahed-136. Это говорит о стремлении страны создать серийное производство боеприпасов для будущих войн. Об этом пишет Defence Blog.

Речь идет о Feilong-300D, который ранее представили на авиасалоне в Чжухае. Этот беспилотник привлек внимание после сообщений о том, что его цена может составлять 10 тысяч долларов, что является лишь частью стоимости многих западных дронов.

Как пишет South China Morning Post, БпЛА предназначен для поражения бронированных целей, наблюдения и выполнения разведывательных миссий, а также сочетает в себе наступательные возможности и многофункциональность.

В публикации говорится о том, что Feilong-300D имеет поршневой двигатель, который работает на стандартном бензине, а также отличается "простой конструкцией, высокой надежностью и низкой стоимостью".

Также конструкция дрона с дельта-крылом позволяет "увеличить дальность полета при эквивалентных условиях мощности". Во время учений беспилотник пролетел 1000 километров, избежал противовоздушной обороны противника и нанес удар по моделируемой базе.

В издании добавляют, что дрон может координировать свои действия с истребителями и наземными ракетными системами во время операций. Кроме того, он может быть оснащен адаптивными боеголовками, что позволяет "пользователям выбирать варианты на основе различных оперативных требований".

"Для сравнения, другие ударные дроны имеют значительно более высокую цену за единицу. Боеприпасы серии Lancet серии Loitering Munition стоят примерно 75 000-80 000 долларов, а российская локализованная версия Shahed-136, известная как Geran, по сообщениям, стоит около 125 000-150 000 долларов в зависимости от модификации, что делает цену Feilong в 10 000 долларов за единицу значительно ниже этих альтернатив", - подчеркивают в Defence Blog.

Газета South China Morning Post, ссылаясь на источники, утверждает, что Feilong-300D может стать "доступным, но высокопроизводительным вариантом вооружения для небольших стран". Это позволит им "создать собственные беспилотные боевые силы за счет массовых закупок".

В то же время в Defence Blog отметили:

"Хотя Shahed-136 широко используется в войне в Украине и в иранских атаках против Израиля, Feilong-300D, кажется, является ответом Китая на ту же категорию - одноразовое, экономичное оружие, созданное для масштабного использования, а не для изящества".

Как писал УНИАН, США уже запланировали первое испытание ядерной ракеты. При этом в министерстве энергетики добавили, что испытания не будут включать реальные взрывы, как те, что проводились ранее в стране. Известно, что запускать ракету планируют с космодрома Ванденберг в Калифорнии.

В то же время Forbes писал, что Украина уже разработала собственный дрон Mavik и придумала ему забавное название. Например, компания Ukropter, разработала дрон Yautja, привлекательно названный "Shmavik". Эти беспилотники могут оказаться и более экономически выгодными, поскольку являются более надежными.

