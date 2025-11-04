Цирковое шоу с саундтреком от MONATIK отправляется во всеукраинский тур

Артисты создают на сцене живой мир, где цирковое искусство сочетается со стильной хореографией.

После трех солдаутов в Киеве хореографически-цирковое шоу "Поезд в чудеса" превратит обычный вечер в путешествие за мечтами в 9 городах Украины.

Сюжет рассказывает о четырех воспитанницах приюта суровой госпожи Крук, которые отправляются на поиски похищенного Зайчонка. У каждой из них есть игрушка-тотем - единственный лучик надежды и символ сокровенной мечты. Один гудок - и они оказываются на борту удивительного поезда, который мчится сквозь сказочные миры. На пути к спасению их ждут ловушки Ворона, магические встречи и самое главное открытие: вместе они способны на настоящие чудеса.

"Самое важное, что зрителей тронула история, в которой герои искренне поддерживают и верят друг в друга. Фантастические декорации и костюмы никого не оставили равнодушными. Райская Птичка покорила всех своей красотой, а маленькая Обезьянка стала любимцем детей",- рассказывает Роман Дмитрик, автор идеи и режиссер-постановщик шоу.

Четырнадцать артистов создают на сцене живой мир, где цирковое искусство сочетается со стильной хореографией. Современные технологии, эффектный свет и декорации погружают зрителей в мир приключений. Авторская музыка усиливает эмоции, а неожиданный интерактив делает каждого зрителя частью приключения. Главный месседж шоу - мечты сбываются через веру - усиливает саундтрек "Мріяти не шкідливо" от MONATIK.

"Сегодня мы с сыном кайфанули. Во-первых, очень яркое и впечатляющее действо с акробатикой, от которой перехватывает дыхание. Я думала как замечательно, что для детей создают спектакли, что родители водят их туда - километровая очередь была на входе. Это все настолько по-человечески и обнадеживающе, - поделилась впечатлениями Маша Ефросинина после премьеры.

