"Мисс Украина-2023" прокомментировала слухи о романе с женатым мужчиной.

Модель София Шамия, которая по собственному желанию покинула 14 сезон "Холостяка" в третьем выпуске, призналась, что стало настоящей причиной ее решения.

"Мисс Украина-2023" призналась в Instagram, что не выдержала давления на проекте. Как оказалось, девушка стала жертвой буллинга и хейта со стороны других участниц:

"На проекте значительная часть унижений, оскорблений и буллинга была вырезана во время монтажа, поэтому зрители не увидели большинства того, что на самом деле происходило за кадром. Мое решение досрочно покинуть проект не было обусловлено одной конкретной ситуацией. Причиной стало систематическое унижение со стороны многих участниц. В детстве я уже переживала буллинг, поэтому это стало для меня триггером".

София отметила, что по правилам шоу не могла самостоятельно покинуть его, поэтому ей пришлось выплатить штраф.

Видео дня

"По условиям договора, я не имела права по собственному усмотрению уходить и заплатила деньги телеканалу, чтобы юридически не иметь никаких обязательств. А уже после шоу я столкнулась с последствиями всего пережитого - длительными паническими состояниями, бессонницей и глубокой депрессией. То, что должно было быть телевизионным опытом, стало для меня тяжелым испытанием, которое довело до предела истощения", - поделилась 21-летняя модель.

Отношения Софии Шамии с женатым мужчиной - что известно

Шамия прокомментировала слухи о ней, которые распространились на "Холостяке". По ее словам, информация об отношениях с женатым мужчиной является полной выдумкой и провокацией от других участниц. К слову, София настроена серьезно и готова довести дело до суда.

"Хочу сообщить, что я никогда не находилась и не нахожусь в отношениях с женатыми мужчинами, это противоречит моим жизненным принципам. Очевидным является тот факт, что эта "история" на проекте полностью выдумана Оксаной Шанюк. Хочу сказать, что такие ложные высказывания направлены прежде всего для получения "хайпа" любой ценой. Хочу довести до сведения общественности, что виновные в распространении ложных сведений обо мне обязательно понесут предусмотренную законом ответственность", - написала она.

Недавно на скандал с участием Софии Шамии отреагировал ее бывший бойфренд-японец.

Вас также могут заинтересовать новости: