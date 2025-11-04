Россия и КНДР вместе строят первый автомобильный мост через пограничную реку.

На спутниковых снимках уже можно увидеть автомобильный мост между Россией и Северной Кореей, который эти страны решили построить после визита российского диктатора Владимира Путина в Пхеньян. Как пишет Newsweek, это первый автомобильный мост, который соединит Россию с Северной Кореей.

Мост строится через реку Туманган (также известная, как река "Туманная") вдоль их общей границы. Неподалеку расположен единственный на сегодня соединительный пункт между РФ и КНДР и железнодорожный мост. Спутниковые снимки проанализировал Центр стратегических и международных исследований (CSIS). Аналитики установили, что завершены работы по строительству несущих свай, предназначенными для поддержки опор моста. Эти конструкции передают вес настил моста на фундамент.

С северокорейской стороны шесть опор моста были возведены на земле, а также завершены земляные работы для двух дополнительных опорных свай. Рабочие также почти завершили подъездной пандус и устойку, соединяющие настил моста с землей.

Также строится комплекс для проверки транспорта. Там будет расположена таможня, пункт технического обслуживания транспортных средств и несколько вспомогательных зданий, а также окружающая парковка. Как считают аналитики, там, вероятно, будут менять водителей, ведь через границу будут пропускать грузы, но не людей.

Когда откроют мост

Аналитики CSIS ожидают, что при нынешних темпах работ и использования ресурсов, а также учитывая суровость будущей зимы, ожидается, что проект будет открыт в первом квартале 2026 года.

Как еще сотрудничают РФ и КНДР

Как писал УНИАН, режим Северной Кореи отправлял солдат для помощи российской армии в войне против Украины. По оценкам украинской разведки, около 12 тысяч северокорейских военных были задействованы для боев на Курщине. Несколько сотен из них погибли, тысячи получили ранения.

Кроме того, уже этой осенью КНДР отправила в Россию около 5 тысяч так называемых "строителей". Они должны помочь России восстанавливать инфрастурктурные объекты.

В то же время, по данным южнокорейской разведки, около 10 тысяч военных КНДР оставались вблизи российско-украинской границы по состоянию на начало осени.

