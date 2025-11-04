WhatsApp выпустила полноценное приложение для Apple Watch – уже можно скачать

Для работы приложения требуется сопряжение с iPhone и watchOS 10 или новее.

Разработчики WhatsApp объявили о выходе официального приложения для смарт-часов от Apple. Интерфейс приложения уже адаптирован под Liquid Glass в watchOS 26.

При помощи приложения можно читать сообщения, отправлять текст и аудио, а также ставить реакции и многое другое. Все работает прямо на Apple Watch, поэтому iPhone лишний раз доставать не придется, говорится в анонсе.

Минимальные требования к ОС на часах – watchOS 10 или новее. Также для работы приложения требуется сопряжение с iPhone, где имеется WhatsApp с установленным мессенджером. Его уже можно скачать из App Store.

Напомним, в конце мая WhatsApp выпустил официальное приложение для iPad – спустя 15 лет ожиданий. Он поддерживает весь функционал, что и на iPhone. То же в сентябре сделал Instagram.

В конце октября WhatsApp запустил новую функцию для защиты резервных копий чатов. Теперь вместо длинных паролей можно использовать отпечаток пальца, сканирование лица или пароль блокировки экрана.

Конкуренты Telegram недавно выпустили одно из самых крупных обновлений за последнее время. Главное изменение – переработанный дизайн iPhone-версии в стиле Liquid Glass.

