Актер уверяет, что в его браке совсем нет ссор.

Известный голливудский актер Джордж Клкни поделился секретом крепкого брака со своей супругой, правозащитницей Амаль Клуни.

В интервью CBS News лауреат премии "Оскар" заявил, что они с любимой никогда не имели ни одной ссоры. Он объясняет это тем, что в младшем возрасте человеку хочется быть правым во всем, однако в старшем - такая необходимость исчезает:

"Знаете, Амаль и я - все злятся, когда я это говорю - но мы никогда не ссорились. У нас не было ни одного конфликта. Отчасти потому, что я уже на том этапе жизни, когда если она хочет покрасить стену в красный - мне все равно".

Для Клуни, по его словам, мелочи давно перестали быть поводом для споров. "Ты доходишь до того момента, когда просто думаешь: "А зачем вообще это обсуждать или спорить?" У нас невероятные отношения, потому что мы очень поддерживаем друг друга, и мне просто все равно. Младшим я, вероятно, искал бы, за что побороться, но сейчас понимаю - это не имеет значения", - добавил он.

Как известно, Джордж и Амаль Клуни познакомились в июле 2013 года благодаря общему другу, а уже в апреле 2014-го актер сделал ей предложение. Свадьба состоялась в сентябре того же года в Венеции - городе, который супруги считают особым символом своей любви.

В 2017 году у них родились двойняшки - сын Александр и дочь Элла. Пара известна своей сдержанностью, взаимной поддержкой и редкими, но искренними признаниями в интервью.

