В то же время он отметил, что пока нельзя сказать, что все заработало идеально.

Новая процедура оформления отсрочки лучше, в частности тем, что в ней все будет происходить автоматически. Это хорошо и для противодействия коррупции.

Об этом в комментарии УНИАН сказал Александр Федиенко, народный депутат от "Слуги народа", член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Отвечая на вопрос о новых правилах оформления отсрочек и для кого от этого больше пользы – для военнообязанных или для самой системы, он отметил, что плюсы здесь есть как для людей, так и для центров комплектования.

Видео дня

Парламентарий пояснил, что раньше такие категории людей, как, в частности студенты или те, кто имеет троих детей, должны были каждые три месяца получать кучу справок и идти в ТЦК, чтобы он обрабатывал эти справки и вносил данные в систему "Оберіг".

Теперь же заработали реестры по таким лицам, их объединили с системой "Оберіг". Теперь она сама видит всю информацию, которая может меняться. Например, если чей-то ребенок достиг 16-летнего возраста или если кто-то уже перестал быть студентом.

"Поэтому отсрочка у них будет автоматически убираться. А если все в рамках действующего законодательства, – отсрочка будет автоматически продлеваться", – пояснил Федиенко.

По его словам, это уменьшило очереди в ТЦК – по сути, их не стало. Также это уменьшило нагрузку на военкоматы.

"Я не говорю, что все заработало идеально. Конечно, какие-то моменты есть. Но на эти вопросы тогда уже будет отвечать ЦПАУ. То есть гражданин военнообязанный идет тогда в ЦПАУ, если у него что-то не произошло автоматически. Один раз, я надеюсь. Записывает это все через бумажную анкету. Ну, и дальше уже ЦПАУ вместе с ТЦК вносит соответствующие изменения в "Оберег" или в какой-то другой реестр", – говорил депутат.

Так, по словам Федиенко, основной плюс здесь в том, что "мы убираем человека, который может предлагать взятку или брать взятку":

"Теперь все будет происходить уже автоматически. То есть мы и улучшаем вопрос противодействия коррупции в этом вопросе".

Отсрочка во время мобилизации в Украине: обновление

Как сообщал УНИАН, ранее министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что с 1 ноября Центры предоставления административных услуг (ЦПАУ) принимают документы от военнообязанных на оформление отсрочки от мобилизации.

В ЦПАУ с пакетом документов для продления отсрочки нужно обращаться в том случае, если отсрочка автоматически не возобновляется, или если появились новые основания для получения отсрочки.

Адвокат Роман Кичко отметил, что по новой процедуре в системе отсрочек устранен любой личный момент явки военнообязанного в ТЦК. По новой процедуре, только ЦПАУ может принимать документы на отсрочку. Далее комиссия в ТЦК принимает решение, по результатам которого через ЦПАУ или через электронную почту военнообязанный будет уведомлен о результате рассмотрения.

Вас также могут заинтересовать новости: