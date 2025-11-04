Эти средства будут потрачены на оружие для ВСУ.

Германия планирует увеличить финансовую помощь Украине на около три миллиарда евро в следующем году. Об этом сообщили два правительственных источника для Reuters.

В издании напомнили, что Германия является крупнейшим европейским донором военной помощи Украине, ведь уже предоставила около 40 млрд евро с начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году. А в своем бюджете на 2026 год Германия выделила Украине 8,5 млрд евро.

"Мы будем продолжать оказывать поддержку столько, сколько потребуется для защиты от агрессивной войны России", - отметил для Reuters один из правительственных источников.

Собеседник издания добавил, что министры финансов и обороны Германии выделят еще три млрд евро для Украины до окончательных корректировок бюджета на 2026 год. По его словам, эти средства будут направлены на артиллерию, дроны, бронированные машины и замену двух систем Patriot.

В то же время второй источник в правительстве сообщил журналистам, что канцлер Германии Фридрих Мерц поддержал эти планы, которые, как ожидается, будут согласованы.

Германия и Украина - последние новости

Ранее министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль заявил, что его страна и НАТО готовят план поддержки Украины на ближайшие месяцы. По его словам, эта зима имеет решающее значение для Украины.

"Мы должны усилить давление на Путина и отстаивать наши европейские ценности - быть объединенными и готовыми нести ответственность за мир в рамках крепкого европейского партнерства", - призвал Вадефуль.

В то же время министр энергетики Германии Катерини Райхе сообщила, что ее страна увеличит финансовую помощь на энергетику Украины до 450 млн евро. Она заверила, что эти средства будут хорошо инвестированы, а такая сумма является практически третью часть всего энергетического фонда поддержки Украины.

"Германия уже заплатила 390 млн евро, еще 30 млн мы согласовали летом, но сегодня я хочу сообщить, что мы 30 млн дополнительно будем инвестировать. Таким образом мы 450 млн евро предоставляем", - добавила Райхе.

