По словам очевидцев, на пляжах полуострова - мертвые птицы, нечистоты и сломанные сооружения.

В оккупированном Россией Крыму завершился очередной курортный сезон, который обычно длится до конца октября - по мнению специалистов, полуостров превратился в место отдыха для малоимущих россиян и военных РФ.

Как пишет "Радио Свобода", по словам российского ставленника Сергея Аксенова, в этом году полуостров якобы принял шесть миллионов отдыхающих - на 16% больше, чем в прошлом году. В то же время туристические эксперты относятся к этим цифрам с недоверием, указывая на устаревшую инфраструктуру, неотремонтированные отели и упадок сервиса.

В публикации говорится, что многие пляжи Крыма в этом сезоне встречали туристов аварийными пирсами и разрушенными трапами. В частности, в Севастополе на пляже "Солнечный" новый деревянный спуск, который установили перед началом сезона, быстро вышел из строя. Один из отдыхающих показал, что конструкция была сделана некачественно, подпоры не закреплены, а металлические шпильки согнуты.

Видео дня

"Наш многострадальный трап. Подпорки уже вылетают, потому что его до конца не доделали. Делали "суперспециалисты". Там вообще даже не закрепили. Почему? Потому что неправильно посчитали. Одна не закреплена, вторая. Посмотрите. Здесь уже шпильки позагибало одну, вторую. Есть у нас Д'Артаньян и есть его мушкетеры. Которые вот так сделали. Фуфло китайское", - отметил отдыхающий.

Проблемы зафиксировали и на пляже "Хрустальный", где посреди зоны отдыха образовалась канава со сточными водами. По словам местного блогера, из-за примитивной системы слива нечистоты из душевых попадают прямо в грунт. Рядом, на дикой части побережья, были замечены мертвые птицы, загрязненный песок и вода.

Даже российский глава Севастополя Михаил Развожаев признал, что состояние "Хрустального" вызывает возмущение. Он заявил, что обещания сделать образцовый городской пляж так и не выполнены, и назвал ситуацию "беспорядком".

Большинство крымских отелей, по словам экспертов, годами не ремонтируются, ведь владельцы якобы не имеют средств на обновление. Туризмовед и крымчанин Сергей Викарчук объясняет, что в Крыму отсутствует реновационный фонд, а развитие инфраструктуры фактически остановилось. В результате полуостров превратился в место отдыха для "социальных туристов" - малообеспеченных россиян, которые приезжают по льготным путевкам, а также для военных РФ.

"Нет такого фонда. Сравним с Турцией, но это некорректно. Даже с Болгарией, если сравнить, хоть более-менее похоже, хотя по сервису все равно не дотягивает. Но, тем не менее, в Крыму нет таких реноваций, отсутствует такое развитие. Поэтому туда ездит социальный турист, этот бедный россиянин, который едет просто по социальным путевкам. Плюс военные", - объясняет Викарчук.

Предприниматель Олег Царев, который сейчас возглавляет российскую Федерацию бокса Севастополя (и осужден в Украине за финансирование агрессии РФ), признавал, что реновации гостиниц не происходят из-за высоких кредитных ставок - около 20% годовых. По его словам, владельцы гостиниц могут позволить себе лишь частичные ремонты - обновляют отдельные номера или фасады, чтобы дотянуть до нового сезона.

В Представительстве Президента Украины в АР Крым и Севастополе отмечают, что средний и малый бизнес на полуострове приходят в упадок. Как отмечает заместитель представителя президента Денис Чистиков, большинство отдыхающих в Крыму сейчас - российские бюджетники, которые приезжают по бесплатным путевкам в санатории. Такие туристы не имеют денег на посещение кафе или экскурсий, поэтому их отдых сводится к пребыванию в пределах пансионатов и больниц.

Ситуация в Крыму

Напомним, из-за аномально жаркого и засушливого июля в Крыму наблюдалось массовое высыхание рек, особенно на Южном побережье. По словам краеведа из Судака, пересохла река Суук-Су, которая является самой длинной на Южном побережье АРК. Водоем не спасли даже городские стоки.

Как пояснил специалист, реки массово высыхают по всему полуострову, но на Южном берегу Крыма почти все они уже до моря не доходят.

Также сообщалось, что Крым находится на грани засухи, в то же время Алушта уже перешла на почасовую подачу воды. С 1 октября в городе были введены почасовые графики подачи воды, а давление в сети снижено до минимума.

По оценкам экспертов, если осадки не улучшат ситуацию до конца декабря, Крым может оказаться перед новым масштабным водным кризисом - впервые с 2020 года.

Вас также могут заинтересовать новости: