Несмотря на стремительное развитие онлайн-банкинга, украинцы продолжают покупать наличную валюту в обменниках почти в шесть раз активнее безналичной. В то же время финтех-компании преодолевают этот разрыв, создавая инфраструктурные платформы, придающие удобство, безопасность и предсказуемость традиционному наличному обмену. Об этом сообщил "Минфин".

Рынок валютных операций в Украине демонстрирует парадоксальную динамику: покупка и продажа валют через мобильные приложения растет высокими темпами. По данным НБУ, если ранее украинцы покупали онлайн всего около $50 млн в месяц, то по итогам сентября текущего года объемы приобретения валюты через интернет выросли до $323 млн. При этом объемы продаж безналичной валюты достигли почти $350 млн. Однако наличные операции все еще доминируют - в сентябре украинцы приобрели наличных на $1,89 млрд.

Объемы покупки бумажных денег остаются почти в шесть раз выше онлайн-операций по нескольким причинам. Во-первых, бумажные деньги можно быстрее использовать, особенно в периоды непредсказуемости. Во-вторых, часть граждан не желает держать все сбережения в финансовых учреждениях. В-третьих, люди опасаются усиленного финансового контроля.

На фоне острой потребности в наличных деньгах на рынке появилась технологическая инновация - маркетплейсы предложений обменников. Это платформы, которые агрегируют информацию о курсах, позволяя клиентам со смартфона или компьютера найти наиболее выгодный курс и целенаправленно приехать в нужный пункт обмена.

Одним из примеров построения такой инфраструктуры является мультисервисная финтех-платформа КИТ Group, объединяющая финансовые компании и предоставляющая им цифровые инструменты для обмена валют.

Ключевой антикризисной функцией, повышающей доверие клиентов к процессу обмена, стало бронирование курса на 60 минут. Данный инструмент позволяет клиенту зафиксировать выгодный курс и гарантированно провести обмен позднее независимо от краткосрочных рыночных колебаний.

"Сейчас бронированием курса активно пользуются более 30% клиентов наших партнеров, - отмечают в КИТ Group. - Это показывает, насколько востребованными становятся сервисы, дающие предсказуемость в непредсказуемое время".

В КИТ Group подчеркивают, что их роль - быть именно инфраструктурной платформой, предоставляющей партнерам технологические, маркетинговые и аналитические инструменты, а не проводить валютные операции самостоятельно. Компания активно работает над автоматизацией операционных процессов, чтобы минимизировать человеческий фактор и сократить время обслуживания.

"Диджитализация – это уже не запрос и не ожидание, а способ быть ближе к своему клиенту, гарантируя ему безопасность, прозрачность, оперативность, надежность", – добавляют в КИТ Group.

Компания планирует интегрировать искусственный интеллект для автоматизированного анализа рынка и проверки рисковых операций, ведь будущее валютного рынка связано с технологиями, обеспечивающими прозрачность и доверие.