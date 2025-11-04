Во фруктовом сегменте снизилась стоимость груш, слив и апельсинов.

В начале недели большинство овощей на рынке подорожало, в то же время помидоры резко потеряли в цене, несмотря на сезонный фактор.

Об этом свидетельствуют данные сайта "Столичного рынка".

Килограмм красных томатов за неделю подешевел на 10 гривень, сейчас его продают за 60 гривень. Розовые помидоры потеряли в цене целых 30 гривень - до 75 грн/кг. Также снизилась стоимость огурцов - на 5 гривень относительно пятницы и на 25 гривень по сравнению с прошлой неделей. Новая цена на огурцы - 95 грн/кг.

Остальные овощи преимущественно дорожали. Кроме цветной капусты, цена на которую упала до 28 грн/кг с 33 грн/кг 31 октября, остальные виды этого овоща прибавили в стоимости. Подорожали капуста белокочанная - с 10 до 11 грн/кг, пекинская - с 20 до 25 грн/кг и синяя - с 23 до 30 грн/кг.

На одну гривну подросла в цене морковь - до 10 гривень за килограмм. Так же выросла цена на картофель - сейчас его продают по 12 гривень за килограмм. В полтора раза подскочила цена на баклажаны - с 65 до 100 грн/кг.

За неделю пять гривен прибавил в цене перец Геркулес - до 95 грн/кг, а кабачки подорожали на 15 гривень - до 70 грн/кг.

Среди фруктов по сравнению с пятницей снизилась стоимость слив - с 40 до 35 грн/кг, апельсинов - с 80 до 65 грн/кг и груш - 65 до 50 грн/кг. Впрочем, все три позиции таким образом вернулись к прошлым ценам в последней трети октября.

Цены на овощи и фрукты в Украине - прогнозы экспертов

Президент Украинской плодоовощной ассоциации Тарас Баштанник сообщил, что стоимость овощей борщевого набора - картофель, морковь, свекла, лук и капуста - до конца года будет оставаться низкой из-за дефицита мощностей по их хранению в Украине.

В то же время, по его словам, цены на яблоки в ближайшее время должны быть умеренными, однако они никогда уже не вернутся к 5-10 гривень за килограмм, когда производителям приходилось работать чуть ли не себе в убыток.

