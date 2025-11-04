Православный праздник сегодня в народе называют Галактионов день.

5 ноября по новому церковному стилю в Православной церкви Украины вспоминают святых мучеников Галактиона и Епистимию - супругов, которые прославились своей верой и благочестием. В народе эта дата связана с множеством примет, связанных с погодой и семейным счастьем. Рассказываем, какие традиции соблюдали наши предки, что запрещено делать и какой сегодня церковный праздник по старому стилю.

Какой праздник сегодня церковный - дата в новом и старом календаре

5 ноября (18 ноября по старому стилю) чтят память святых мучеников Галактиона и Епистимии - супругов, которые отдали жизнь за христианскую веру.

Согласно преданию, они жили около 250 года в городе Эмесе (Финикия). У родителей Галактиона долго не было детей, но после того как они приняли христианство, родился сын. Когда он вырос, его обручили с девушкой по имени Епистимия, однако свадьба все время откладывалась. Галактион признался, что он не хочет жениться на язычнице, и тогда девушка крестилась.

Супруги Галактион и Епистимия решили отречься от мирской жизни и раздали свое имущество бедным, а сами ушли на гору Публион - там посвятили себя посту и молитве. Но когда начались гонения императоре Деции, их арестовали и потребовали отречься от веры - святые остались непоколебимы и погибли.

Какой сегодня церковный праздник в Украине отмечают еще:

по новому стилю вспоминают апостолов от 70-ти Патрова, Ерма, Лина, Гая, Филолога;

святителя Григория, епископа Александрийского.

Ранее мы также рассказывали, какой сегодня церковный праздник согласно старому календарю - 5 ноября почитают апостола от семидесяти Иакова, брата Господня.

О чем просят в молитвах дня, обычаи и чего нельзя делать сегодня

К святым Галактиону и Епистимии обращаются с молитвами о семейном благополучии, мире и взаимопонимании, просят даровать детей, а девушки - удачного замужества. Чтобы оградить дом от несчастий, наши предки обходили все комнаты с молитвой и свечой, и просили защиты у святых.

В народе день так и называют - Галактион и Епистимия, Галактионов день. В это время обычно заканчивают убирать редьку - овощ, который считается символом здоровья и долголетия. Из редьки в старину готовили простые, но целебные блюда: натирали с луком, солили и заправляли постным маслом. Считается, что редька на столе 5 ноября принесет семье здоровье и сытость на всю зиму.

В праздник 5 ноября Церковь напоминает - день следует провести в мире и смирении, нельзя ссориться, завидовать, жадничать, лениться, отказывать в помощи. Отчаяние и уныние - грех.

По народным приметам, сегодня не стоит начинать никаких важных дел и делать крупные покупки - купленное быстро придет в негодность. Любые сделки или договоры откладывают на потом - говорят, "нечистый может украсть подпись".

Наши предки верили, что нельзя подбирать на улице деньги, веник или метлу - иначе можно "подцепить" чужие беды. Не следует также наводить порядок в чужом доме - можно забрать на себя неприятности хозяев.

Приметы 5 ноября

По приметам этого дня судят, какой будет зима и погода:

выпал первый снег - через 40 дней наступит зима;

северный ветер дует - скоро похолодает, яркий закат - несколько дней будет ненастье;

луна в дымке - к долгой непогоде;

деревья покрылись инеем - скоро потеплеет.

Одна из примет дня: если 5 ноября начался сильный снегопад, то зима будет морозной и снежной, а урожай озимых - богатым.

