Дело 'Северных потоков': один из арестованных в ЕС украинцев начал голодовку

Сергей Кузнецов, подозреваемый в подрыве "Северных потоков", объявил голодовку в итальянской тюрьме.

Украинец Сергей Кузнецов, которого арестовали в Италии по подозрению в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" в Балтийском море, объявил голодовку. Об этом написало издание Agenzia Nova.

Адвокат подозреваемого Никола Канестрини сообщил, что Сергей Кузнецов отказывается от еды с 31 октября.

"Защита уведомила соответствующие органы о голодовке, которую объявил ее клиент - бывший украинский офицер, который содержится в тюрьме строгого режима в Италии в ожидании решения по европейскому ордеру на арест, выданному Германией по так называемому делу "Северного потока", - говорится в заявлении адвоката.

Кузнецов требует уважения своих прав на надлежащее питание, здоровую окружающую среду, достойные условия содержания и равные с другими заключенными условия в вопросах свиданий с семьей и доступа к информации. По словам Канестрини, с момента ареста 22 августа Кузнецов не получал питания, "соответствующего его состоянию здоровья".

Канестрини подчеркнул, что никто не должен голодать, чтобы добиться признания основных прав. Он призвал администрацию тюрьмы и Министерство юстиции Италии срочно вмешаться и обеспечить его подзащитному условия содержания, которые соответствуют конституционным и международным нормам.

Что известно про Сергея Кузнецова

Напомним, что Кузнецов – один из двух украинцев, арестованных в Европе по подозрению в причастности к подрывам "Северных потоков". Немецкое следствие считает 49-летнего Сергея Кузнецова, бывшего спецназовца, капитаном яхты "Андромеда". 26 сентября 2022 года эту яхту использовали для подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2".

Установлено, что Кузнецов был на яхте не один. С ним находилась жена и еще четверо водолазов-подрывников. По данным СМИ, следствие подозревает семерых украинцев. Помимо капитана "Андромеды", это четыре водолаза, специалист по взрывчатке и руководитель группы.

На основании европейского ордера на арест, выданного немецким судом, его арестовали в августе 2025 года, когда он вместе с женой и двумя детьми прибыл на Ривьеру-Романьола в отпуск. Он прибыл в Италию не скрываясь, на автомобиле с украинскими номерами и под своим именем.

Итальянские суды первой и второй инстанции разрешили передать его Германии. Но Кузнецов обжаловал их решение в верховном суде Италии.

Арест Владислава Журавлева

Добавим также, что 30 сентября в Польше задержали другого украинца – Владислава Журавлева. Его Германия тоже подозревает в причастности к подрыву на газопроводе "Северный поток". Следствие утверждает, что тот был инструктором по дайвингу и именно он, по их версии, разместил взрывчатку на подводном трубопроводе.

Польша не планирует передавать Журавлева Германии. Премьер Дональд Туск сказал, что этот человек боролся с Россией и Польша не заинтересована в его преследовании.

Взрыв на Северных потоках

Газопроводные трубы, которые проходили по дну Балтийского моря из России в Германию, взорвали в сентябре 2022 года. В результате был поврежден работающих газопровод "Северный поток 1" и второй газопровод "Северный поток 2", который находился на стадии строительства. Вместе они должны были стать главным маршрутом поставок российского газа в Европу.

