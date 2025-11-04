Рассказываем, какая норма сливочного масла в день для взрослого считается полезной, а что - уже идет во вред.

Сливочное масло, безусловно, делает жизнь лучше - его используют, начиная от сливочных соусов для пасты заканчивая классическим песочным печеньем. Даже простые блюда, такие как тосты или блины, можно превратить в настоящее лакомство с помощью этого продукта. Но полезно ли масло на самом деле или его лучше исключить из рациона? Можно ли есть сливочное масло каждый день, насколько оно полезно или вредно - вот что говорят об этом диетологи.

Ранее мы также рассказывали, какое масло выводит холестерин из организма.

Чем полезно сливочное масло и в чем его вред

По словам доктора наук, диетолога-нутрициолога и директора программ по питанию в Университете Южной Флориды Лауры Райт (Lauri Wright), сливочное масло в основном состоит из молочного жира, пишет MarthaStewart.com. "Жир придает блюдам вкус и помогает дольше ощущать сытость, добавляет энергию (калории) и улучшает усвоение жирорастворимых витаминов, содержащихся в масле", - добавляет доктор наук, диетолог из Нью-Йоркского технологического института Минди Харр (Mindy Haar).

Видео дня

Какие витамины есть в сливочном масле:

витамин А - он необходим для хорошего зрения, иммунитета и роста клеток, особенно важен для ночного зрения, а также он помогает поддерживать здоровье зубов, костей, мягких тканей, слизистых оболочек и кожи;

витамин D - способствует усвоению кальция и укреплению костей, а также поддерживает иммунную систему;

витамин E - работает как антиоксидант, защищает клетки от повреждений, поддерживает здоровье сердца, иммунитет и зрение;

витамин K - помогает регулировать уровень кальция в костях и кровеносных сосудах.

В то же время, отмечают диетологи, обычно сливочного масла едят не так много, чтобы получать значительные дозы этих витаминов.

Вред сливочного масла, по словам экспертов, порой может даже перевесить его пользу. Так как сливочное масло почти полностью состоит из жира, то в нем много калорий. По словам специалистов, всего 1 столовая ложка сливочного масла содержит около 100 калорий, и почти все они поступают из жира.

Кроме этого, более половины жиров в сливочном масле - это насыщенные жиры. Согласно рекомендации Американской ассоциации кардиологов, насыщенных жиров в рационе должно быть не более 6% от общей калорийности, или около 13 граммов в день.

В 1 столовой ложке сливочного масла содержится около 7 граммов насыщенных жиров - то есть, больше половины дневной нормы,

- говорит диетолог Райт.

Чем опасны насыщенные жиры? Их чрезмерное количество приводит к повышению уровня так называемого "плохого" холестерина, а он в свою очередь увеличивает риск сердечных заболеваний. И, напротив, ненасыщенные жиры - те, что содержатся, например, в орехах, семечках, жирной рыбе и оливковом масле - понижают уровень "плохого" холестерина и повышают уровень "хорошего". Вот почему эксперты по питанию рекомендуют заменять насыщенные жиры ненасыщенными вариантами, а не полностью исключать жиры из рациона.

Можно ли каждый день есть сливочное масло

По мнению диетологов, масло само по себе нельзя назвать однозначно полезным или вредным - здесь важно учитывать, сколько мы его съедаем и с чем. К примеру, небольшой кусочек масла на цельнозерновом хлебе или при приготовлении еды легко вписывается в здоровое питание. Иногда также можно позволить себе выпечку с маслом. "Исключение составляют случаи, если у человека высокий уровень холестерина, сердечные заболевания или проблемы с печенью, - говорит диетолог из больницы Northwell Lenox Hill Николь Роуч (Nicole Roach). - В этом случае необходимо избегать или ограничивать потребление масла".

У здорового человека проблемы могут возникнуть, если сливочное масло станет основным источником жиров, вытеснив более полезные варианты - растительное масло.

Норма сливочного масла в день для женщин и для мужчин (если нет проблем со здоровьем) - примерно 1-2 чайные ложки в день в рамках сбалансированного рациона. То есть, в него, кроме масла, должны входить овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, нежирные белки и ненасыщенные жиры. Увлекаться сливочным маслом не стоит - это приведет к переизбытку калорий и жиров, предупреждают врачи.

Вас также могут заинтересовать новости: