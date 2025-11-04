Пищевая сода помогает устранить различные запахи.

Пищевая сода помогает удалить резкие запахи с белья, даже если они остаются после многократной стирки. Сода также действует как усиливающее средство для стирки.

Издание The Spruce пишет, что в то время, как ароматизированные моющие средства и другие средства для стирки просто маскируют запахи искусственными ароматизаторами, пищевая сода фактически устраняет многие запахи, нейтрализуя кислоты, которые их вызывают.

Пищевая сода - щелочь, поэтому наиболее эффективна для удаления кислотных запахов, таких как запах прокисшего молока, дыма, пота и рвоты. Пищевая сода также может поглощать масла, которые придают белью неприятный запах.

Как освежить белье при стирке

Даже обычное белье выглядит и пахнет свежее, если его обработать пищевой содой. Добавьте 1/2 стакана пищевой соды в стиральную машину и постирайте как обычно.

Если у вас закончился стиральный порошок, а стирка необходима, используйте 1 стакан пищевой соды вместо порошка.

Как избавиться от запаха дыма на одежде

Дым имеет свойство прилипать к волокнам белья. Будь то дым от костра или от сигарет, ключом к удалению стойкого запаха дыма является замачивание. Попробуйте замочить одежду, пахнущую дымом, в растворе пищевой соды и воды перед стиркой в стиральной машине.

Смешайте 1/2 стакана пищевой соды с водой в раковине или ведре. Замочите пропитанную дымом одежду и периодически перемешивайте смесь. Когда запах исчезнет, постирайте одежду как обычно.

Как избавиться от запаха пота на одежде

Шапки, перчатки, шарфы, повязки на голову и другие предметы одежды можно замочить в растворе пищевой соды и воды, чтобы избавиться от запаха пота.

Смешайте 1/2 стакана пищевой соды с водой в миске. Оставьте предметы, пропитанные потом, замачиваться на несколько часов или на ночь. Периодически перемешивайте.

Если запах пота стойкий или остался на одежде в течение длительного времени, попробуйте нанести пасту из пищевой соды и воды непосредственно на загрязненные участки и дайте постоять, прежде чем замачивать одежду.

Как избавиться от запаха бензина на одежде

Если у вас есть одежда с запахом бензина, масла или прочего, вы можете использовать пищевую соду для эффективного удаления запахов.

Положите одежду в пакет со смесью пищевой соды и воды. Оставьте пакет закрытым на день или два перед стиркой. Имейте в виду, что для полного удаления запаха может потребоваться замачивание в пищевой соде.

Масляные или жирные вещи стирайте вручную, чтобы не размазать масло и не запачкать другую одежду в стиральной машине.

Как избавиться от запаха рвоты на одежде

Сухая пищевая сода, втертая непосредственно в одежду, может удалить запах рвоты. Кроме тог, использование пищевой соды в качестве пятновыводителя - отличный выбор для детской одежды.

Если пахнущую одежду нельзя сразу постирать, посыпьте ее содой и, когда будет время, постирайте как обычно. Однако помните, что чем дольше одежда лежит, тем больше вероятность, что для полного удаления запаха потребуется дополнительная обработка.

