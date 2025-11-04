Парень обвинил бывшую в пиаре.

Вражда между победителем "Голосу країни" Романом Сасанчиным и его бывшей женой Иванной продолжается, они снова сделали ряд заявлений.

Певец сообщил в своем Instagram-аккаунте, что официально оформил развод. На вопрос подписчика, планируют ли они и дальше перебирать "грязное белье", Сасанчин ответил так:

"Не собираюсь больше. Этот человек хочет, насколько вижу, привлечь к себе внимание всех. К сожалению, на таких вещах. Но говорю в последний раз, что эту тему я больше поднимать не буду. Хочу, чтобы малейшее воспоминание исчезло от нее. Она - мама моего ребенка и не более. Только за это останется связь и капля уважения".

Тем временем Иванна рассказала подписчикам, что иногда ей приходилось напоминать Роману, чтобы он позвонил ребенку. Кроме того, по ее словам, он исчезал на некоторое время. "Буду давать видеться, но об этом нужно договориться еще", - написала она.

Девушка отметила, что ушла от Романа, потому что "так захотела", и ни разу не пожалела об этом. После этого она пообещала больше не поднимать эту тему в Instagram.

Как сообщал УНИАН, недавно Роман и Иванна начали делиться в сети кадрами с новыми партнерами.

