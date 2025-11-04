Силы обороны смогли завезти нашим защитникам технику и пополнение.

Возле Покровска частично отброшен враг и создан логистический коридор. Об этом сказал спикер 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск (ДШВ) ВСУ Сергей Окишев, как сообщает Укринформ.

"На сегодняшний день мы немного отбросили врага, что позволило создать логистический коридор для пополнения техники и дополнительного личного состава", - подчеркнул Окишев.

По его словам, основная цель Сил обороны еще больше подвинуть врага именно на северо-восточных окраинах.

"Это даст нам возможность разомкнуть кольцо, чтобы противник потерял свой огневой контроль над нашей логистикой", - подчеркнул Окишев.

При этом добавил, что в этом случае Силы обороны начнут контролировать вражескую логистику.

Война в Украине - ситуация возле Покровска

Как сообщал УНИАН, сегодня журналист немецкого издания Bild Юлиан Репке отмечал, что российские оккупанты захватили 85% Покровска.

Он отмечал, что никаких признаков украинского контрнаступления на севере города не наблюдается.

По данным украинского аналитического мониторингового проекта DeepState, враг имеет успех вблизи сел Карповка и Казацкое Донецкой области. Кроме того, российские войска снова продвинулись в городе Покровске, за который сейчас ведутся ожесточенные бои.

