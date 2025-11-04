Возле Покровска частично отброшен враг и создан логистический коридор. Об этом сказал спикер 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск (ДШВ) ВСУ Сергей Окишев, как сообщает Укринформ.
"На сегодняшний день мы немного отбросили врага, что позволило создать логистический коридор для пополнения техники и дополнительного личного состава", - подчеркнул Окишев.
По его словам, основная цель Сил обороны еще больше подвинуть врага именно на северо-восточных окраинах.
"Это даст нам возможность разомкнуть кольцо, чтобы противник потерял свой огневой контроль над нашей логистикой", - подчеркнул Окишев.
При этом добавил, что в этом случае Силы обороны начнут контролировать вражескую логистику.
Война в Украине - ситуация возле Покровска
Как сообщал УНИАН, сегодня журналист немецкого издания Bild Юлиан Репке отмечал, что российские оккупанты захватили 85% Покровска.
Он отмечал, что никаких признаков украинского контрнаступления на севере города не наблюдается.
По данным украинского аналитического мониторингового проекта DeepState, враг имеет успех вблизи сел Карповка и Казацкое Донецкой области. Кроме того, российские войска снова продвинулись в городе Покровске, за который сейчас ведутся ожесточенные бои.