Владислав Селезнев отметил, что расстояние между "тисками оперативного окружения" возле города от 3 до 7 километров.

Лично для Путина Покровско-Мирноградское направление является приоритетным. Об этом в эфире День.LIVE сказал военный эксперт Владислав Селезнев.

Он считает, что враг, скорее всего, будет перебрасывать дополнительно силы и средства, чтобы максимально усилить давление на наших защитников. При этом может брать ресурсы с разных участков фронта.

По его словам, уже сейчас фиксируется значительное уменьшение интенсивности боевых действий на севере Харьковщины, а также на территории Сумщины, потому что оттуда была забрана эффективная и действенная часть подразделений, в частности, российские дроноводы, которые переброшены в Покровск.

Селезнев сообщил, что для врага крайне важно оккупировать эти два населенных пункта, потому что это создает определенные возможности для дальнейших атак в направлении Славянска и Краматорска.

Он добавил, что ситуация в районе Покровска остается чрезвычайно сложной.

"Враг будет продолжать оказывать давление на наших защитников не только путем инфильтрации своих сил и средств, но и путем перерезания ключевых логистических магистралей, которыми мы обеспечиваем наших защитников в районе Покровска и Мирнограда", - подчеркнул эксперт.

При этом он добавил, что в ближайшей перспективе мы будем видеть ожесточенные боевые действия в районе населенных Родинского, Красного Лимана, Первого Мая и Котлино.

"Потому что расстояние между тисками оперативного окружения, по разным оценкам, от 3 до 7 километров. Именно такое расстояние создает серьезные угрозы для наших логистов, потому что эта территория простреливается российскими минометчиками, артиллеристами, но активно работают на этом участке операторы FPV-дронов. Для нашей логистики там чрезвычайно сложная ситуация. Но и при этом мы имеем возможность проводить ротацию сил и средств и подвозить все необходимое для наших защитников", - отметил Селезнев.

Как сообщал УНИАН, секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко считает, что Покровск и Константиновка стали на пути российских оккупантов к выполнению задач, которые президент России Владимир Путин поставил перед своей захватнической армией.

Говоря о Покровске, депутат отметил, что там сложная ситуация и туда брошено много подразделений, в том числе, спецподразделений, таких, в частности, как "Альфа", ГУР, которые пытаются стабилизировать ситуацию.

