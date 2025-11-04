Женщина считает, что дочь выбрала не того мужчину.

Девушка украинского актера Остапа Ступки призналась, что мать не поддержала ее отношения с мужчиной, с которым они имеют 35 лет разницы в возрасте.

В интервью Славе Демину Маргарита Ткач рассказала, что жила с мамой до 16 лет, пока между ними не возникли недоразумения, с которыми она не смогла мириться. Девушка переехала жить к бабушке и с 2018 года не общалась с матерью. Когда они около полугода назад возобновили общение, Маргарита почувствовала определенный "подвох":

"Мы общались на какие-то нейтральные темы - о детях, готовке, садоводстве. Потом начало "вылезать"... Она об Остапе начала мне писать, что не того мужчину я себе выбрала".

Она ответила матери, что та не может оценивать качества ее избранника, поскольку сама дважды выбирала "неблагополучных" мужчин, с которыми у нее не сложились отношения.

Напомним, в этом же интервью Маргарита Ткач рассказала, поддерживает ли отношения с детьми Остапа Ступки. Старшему сыну актера сейчас 39 лет.

