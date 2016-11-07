"Пьяное" ДТП с участием сына нардепа: полиция сообщила о состоянии пострадавших (видео)

Об этом сообщили в патрульной полиции Киева и ресторане, чью машину протаранил Молоток, передает ТСН.

"Несколько часов назад созвонились, чтобы встретиться и выяснить ситуацию. Они хотят возместить убытки. У всех пострадавших травмы средней тяжести, они уже дома. Из больницы их отпустили", – сообщила администратор ресторана Людмила Ермак.

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Авария произошла накануне в 5 утра. Тогда полицейские увидели "Мерседес", который нарушил правила дорожного движения, и приказали остановиться, однако водитель начал убегать. Уже за несколько километров протаранил полицейский "Приус" и легковушку "Дэу", которая развозила работников ресторана домой.

Четырех пассажиров "Дэу" госпитализировали с травмами различной степени. Самого виновника смогли задержать лишь в километре от места аварии.

Им оказался 28-летний Денис Молоток, сын Игоря Молотка – нардепа от партии "Воля народа". Врачи установили, что водитель был пьян. Задержать его не удалось – у полиции не нашлось достаточно оснований. Отец обидчика пообещал не препятствовать следствию и выплатить компенсацию всем пострадавшим.