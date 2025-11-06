Эксперты называют сроки от нескольких недель до года.

Российский лидер Владимир Путин 5 ноября поручил своим высшим должностным лицам подготовить предложения по возможным испытаниям ядерного оружия. Министр обороны РФ Андрей Белоусов сообщил Путину, что полигон на Новой Земле может принять такие испытания в короткие сроки.

Издание The War Zone попросило экспертов по ядерному оружию оценить, как быстро Россия может произвести подземный ядерный взрыв — чего она не делала с 1990 года — и что для этого потребуется.

Как отметил директор проекта по ядерной информации Федерации американских ученых Ханс Кристенсен, самый быстрый способ — завезти боеголовку в существующий туннель и запечатать его. Но это не даст никаких новых данных и, вероятно, создаст риск утечки информации.

"Поэтому, если у них еще нет готового туннеля, то, если они хотят провести новое испытание с полным набором приборов, я подозреваю, что это потребует подготовки туннеля, устройства и установки всех кабелей и датчиков для записи данных… Подготовка нового, вероятно, займет несколько месяцев, возможно, более шести", - отметил он.

Джон Б. Вольфстал, директор по глобальным рискам из Американской федерации ученых, отмечает, что Россия проводит испытания вблизи Северного полярного круга на острове Новая Земля. В результате они могут проводить испытания только летом и поздней осенью. Поэтому им понадобится некоторое время, по крайней мере до следующего года, считает он.

"Однако, если они хотят получить много технически полезных данных из испытания, это может занять у них больше времени. Просто для проведения базового испытания может потребоваться менее 12 месяцев", - добавил он.

Он также отмечает, что Россия не обязательно должна испытывать мощную бомбу:

"Обычно для получения полезных данных достаточно испытать только первую ступень термоядерного устройства. Мощность может быть от 1 до 5 килотонн или до 15–20 килотонн".

Исполнительный директор Ассоциации по контролю над вооружениями (ACA) Дэрил Г. Кимболл отмечает, что Россия сможет возобновить испытания ядерных взрывных устройств быстрее, чем США.

"Россия не будет обременена теми же мерами безопасности и экологическими гарантиями, а также внутренними политическими препятствиями", - подчеркивает он.

В то же время эксперт по ядерной политике Анкит Панда называет гораздо более сжатые сроки:

"Конкретные сроки готовности России определить сложно, но они, вероятно, могли бы провести испытания без значительных затрат на оборудование и без особых трудностей. Я думаю, что это заняло бы несколько недель, если бы была достаточная политическая необходимость в быстрой демонстрации".

Редактор/соавтор книги "Атомный аудит: затраты и последствия ядерного оружия США с 1940 года" Стивен Шварц считает, что для российского испытания потребуется от нескольких недель до нескольких месяцев, но все зависит от их намерений:

"Если они планировали и готовились, если у них есть там персонал и оборудование, то они, вероятно, смогут сделать что-то довольно быстро — в самом коротком случае, возможно, за несколько недель, а может быть, за несколько месяцев. Это может занять больше времени, может быть, шесть месяцев. Но, опять же, если вы хотите только послать политический сигнал о том, что мы возобновляем ядерные испытания, вы можете взять ядерную бомбу или боеголовку из своего арсенала, перевезти ее на Новую Землю, поместить в подземный туннель, запечатать и взорвать".

Путин заявил о подготовке к ядерным испытаниям

Как отмечают СМИ, это является новым свидетельством ухудшения отношений между лидерами США и России. Если будет решение о проведении таких испытаний – будь то Америкой или Россией – это приведет к "росту ядерной напряженности до уровня, невиданного со времен пика холодной войны".

В то же время генеральный секретарь НАТО Марк Рютте иронично отреагировал на заявления Путина.

"Я уже давно не реагирую на заседания, которые организовывает Путин. Ему платят как президенту России, поэтому он их организовывает", - сказал он.

