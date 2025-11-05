Дожди покинут нашу страну, а температура местами чуть повысится.

После похолодания и дождей, которые прошли в Украине в начале недели, погода снова начинает стабилизироваться. В четверг, 6 ноября, осадков уже не ожидается, будет облачно с прояснениями, а температура в некоторых областях повысится на градус-два. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +4°, днем +12°.

Во Львове в четверг будет облачно с прояснениями. Ночью +3°, днем +14°.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +12°.

В Ривне завтра облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +12°.

В Тернополе 6 ноября ночью будет +3°, днем +12°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями , ночью +3°, днем +12°.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +12°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +3°, днем +14°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в четверг - облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +12°.

В Виннице завтра будет +3°...+12°, облачно с прояснениями.

В Житомире в четверг ночью будет +3°, днем +12°, облачно с прояснениями.

В Чернигове столбики термометров покажут +3°...+12°, облачно с прояснениями.

В Черкассах завтра будет ночью +3°, днем +12°, облачно с прояснениями.

В Кропивницком температура ночью будет +3°, днем +12°, облачно с прояснениями.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +3°...+12°.

В Одессе 6 ноября - облачно с прояснениями, температура ночью +5°, днем +14°.

В Херсоне в четверг ночью будет +5°, днем +14°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +14°.

В Запорожье температура ночью +5°, днем +14°, облачно с прояснениями.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +3°, а днем +12°, облачно с прояснениями.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем +12°.

В Днепре температура ночью будет +3°, днем +12°, облачно с прояснениями.

В Симферополе в четверг будет облачно с прояснениями, +5°...+15°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью +4°, днем +11°.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +5°, днем +12°.

Какой 6 ноября праздник, приметы погоды

6 ноября - Павла. По приметам, если в этот день выпал первый снег, то зима придет рано и будет холодной.

