В Киеве сын нардепа Молотка устроил "гонки", которые завершились ДТП (фото)

Как сообщили в пресс-службе депутатской группы «Воля народа», авария произошла ночью на ул. Борщаговской.

«Независимо от того, по чьей вине произошло ДТП, лечение пострадавших беру на себя. Выражаю искреннее сочувствие пострадавшим», - написал депутат на своей странице в Facebook. Он также добавил, что никоим образом не будет препятствовать объективному расследованию обстоятельств ДТП.

В свою очередь, волонтер Роман Синицын сообщил, что сын Молотка с товарищем «устроили пьяные гонки по Киеву на Mercedes GL». «Отправили в нокаут Matiz пиццерии Mamamia и Приус Патрульной полиции Украины. Отправили 4-х человек в больницу с травмами различной степени тяжести», - написал Синицын на своей странице в Facebook.

Он добавил, что нарушители пытались скрыться от полиции, но были задержаны. «Убегали от копов. Сначала на Мерседесе, потом когда его "разуло" на повороте - бросили машину и побежали дворами. Не сбежали», - отметил волонтер.

Игорь Молоток – народный депутат Украины (депутатская группа "Воля народа"), председатель подкомитета по вопросам социальных программ государственного бюджета Комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета.