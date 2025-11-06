Продать доллар можно в среднем по курсу 41,80 грн, а евро - 48,10 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 6 ноября, вырос на 2 копейки и составляет 42,27 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,80 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне 6 ноября не изменился и составляет 48,80 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 48,10 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 42,08 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 42,00 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 48,71 грн/евро, а курс продажи - 48,53 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на 6 ноября официальный курс доллара к гривне на уровне 42,07 гривни за доллар. Таким образом украинская валюта не изменилась и осталась на уровне предыдущего показателя.

По отношению к евро гривня ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 48,34 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 1 копейку.

Член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько сообщила, что в течение текущей недели гривню не ожидают слишком ощутимые колебания, а ситуация на валютном рынке будет сопровождаться относительной стабильностью. По ее словам, сейчас продолжается сезонный спрос от крупных плательщиков, но он растет постепенно, а не скачкообразно, поэтому нагрузка на рынок контролируемая.

