Всё дело в способе его приготовления.

Сочетание мягкой, воздушной начинки с хрустящей кожурой – именно таким должен быть идеальный запеченный картофель в мундире. Одна женщина поделилась в сети простым рецептом этого блюда, который занимает значительно меньше времени, по сравнению с запеканием в духовке.

Как пишет Mirror, в TikTok женщина, прозванная "Мамой-аэрогриль", продемонстрировала свой способ приготовления безупречного картофеля в мундире.

"Если хотите получить лучший картофель в мундире, попробуйте приготовить его в аэрофритюрнице", — посоветовала она своим подписчикам.

В чём заключается её метод?

Сначала нужно промыть весь картофель под краном, затем промокнуть его насухо кухонным полотенцем.

Затем заверните каждую картофелину в алюминиевую фольгу и поставьте готовиться в аэрофритюрницу на 30 минут при температуре 200 градусов или до тех пор, пока она не станет мягкой внутри. Вы можете проверить это, просто воткнув вилку или нож в картофель.

Затем просто достаньте картофель из фольгированной упаковки, добавьте немного масла и щепотку соли, а затем положите обратно в аэрофритюрницу на пять минут, пока они не будут готовы.

"Теперь добавьте немного масла и любую начинку по вкусу", — посоветовала она своим зрителям.

Многие подписчики по достоинству оценили этот рецепт, назвав его "невероятным".

Ещё один поделился своим способом приготовления: "15 минут в микроволновке, 15 минут в аэрофритюрнице без масла".

