Опытные путешественник убеждены, что эта вещь будет только мешать во время поездки.

Типичный образ туриста предполагает едва ли не обязательный чемодан размером с самого путешественника, в который помещается половина шкафа с одеждой. Однако опытные туристы говорят, что именно чемодан является не лучшим способом транспортировать необходимые в путешествии вещи, пишет Express.

Карл Лаудон из PR-компании Rise at Seven много путешествует по работе. По меньшей мере дважды в месяц его отправляют в командировку, поэтому в аэропортах он чувствует себя, как дома.

На собственном опыте он убедился, что чемоданы, даже на колесиках, выглядят удобными только на стоковых фотографиях. Сам он убежден, что путешествовать лучше с рюкзаком.

"Чемодан на колесиках всегда кажется разумной идеей, но в конце концов он становится проблемой во время путешествий между городами", - говорит он.

По словам Карла, лучше подобрать рюкзак категории "MLC" (максимальная разрешенная ручная кладь), чтобы его можно было брать в салон самолета. При этом его хватит, чтобы упаковать все необходимое для путешествия.

Также опытный путешественник дает еще несколько советов:

всегда имейте запасную футболку в ручной клади на случай инцидента с разлитым напитком в кресле самолета;

если путешествуете по делам, ограничьте количество вещей, которые берете с собой, например, не всегда есть смысл брать с собой мощный павербанк для ноутбука;

после авиаперелета и перед отдыхом в отеле стоит выйти на прогулку, чтобы немного разогнать кровь и снизить риск тромбоза глубоких вен, который может возникнуть вследствие длительного сидения в кресле самолета.

Советы опытных туристов

