Кредитная история играет важную роль в принятии решения о выдаче кредита по "еОселе".

Средний доход в месяц покупателя жилья по льготной государственной программе составляет от 40 тысяч гривень.

Об этом сообщила начальница управления по работе с партнерами "Глобус Банка" Екатерина Лычана.

По словам банкира, чаще всего ипотечные кредиты оформлены на мужчин - 65%. Средний возраст заемщика находится в диапазоне 26-45 лет (77,8%). При этом 70% заемщиков женаты и имеют детей. Ровно 78% кредитов по программе оформлено на покупку одно-двухкомнатных квартир площадью до 73 м2.

Отмечается, что по состоянию на ноябрь 2025 года средняя сумма кредита по программе "еОселя" составляет 1,68 млн грн. В то же время стоимость объекта недвижимости, приобретенного по программе, начинается от 1,9 млн грн.

Она также отметила, что при оформлении кредита на указанную сумму при ставке 7% максимальный ежемесячный платеж (тело кредита и процент) составит 16,8 тыс. грн, а при ставке 3% ежемесячный платеж составит 11,2 тыс. грн, но с каждым последующим месяцем сумма платежа будет медленно снижаться.

Лычана указала, что при рассмотрении заявки на кредит коммерческие банки учитывают совокупный официальный доход семьи - жены и мужа, а также обращают внимание на кредитную историю заемщика.

Чаще всего отказ в кредитовании вызывает негативная кредитная история или недостаточная платежеспособность семьи. По платежеспособности, особенно в случае дополнительного дохода, она советует обязательно предоставить подтверждающие документы о нем.

"Кредитная история заемщика, подпадающего под условия программы "еОселя", будет играть очень важную роль в принятии положительного решения о выдаче кредита. Хорошая кредитная история станет дополнительным "плюсом" при одобрении кредита, зато негативный "шлейф", например, систематическая просроченная задолженность по кредитным выплатам, станет стоп-фактором для любого банка", - подчеркнула Лычана.

В сентябре в рамках государственной ипотечной программы "еОселя" начал действовать механизм компенсации для внутренне перемещенных лиц и жителей прифронтовых территорий. Он предусматривает государственную компенсацию 70% первого взноса по ипотеке, 70% ежемесячных платежей в течение первого года кредитования, а также до 40 тысяч гривень на сопутствующие расходы при оформлении ипотеки.

Ранее председатель правления компании "Укрфинжитло" Евгений Мецгер сообщал, что программа "еОселя" из-за демографических проблем расширяет возможности многодетным семьям. Так, с каждым ребенком ставка по кредиту на жилье будет уменьшаться, а от трех детей и более семьи смогут получить бесплатную ипотеку.

