Спутники обнаружили движение вокруг спящего вулкана Тефтан в Иране: он может проснуться

Удаленный вулкан в Иране проснулся после 700 000 лет молчания.

Вулкан Тефтан на юго-востоке Ирана, который долгое время считался потухшим, а затем проснулся, продолжает вызывать беспокойство ученых. Новые спутниковые данные указывают, что под его вершиной растет давление. Как указывает Earth.com, это признак того, что подземная система снова активизируется. С июля 2023 по май 2024 года поверхность в районе вулкана поднялась примерно на девять сантиметров, и процесс не прекратился.

Исследователи из Испанского национального исследовательского совета (IPNA) использовали спутники Sentinel-1 и технологию InSAR, чтобы зафиксировать малейшие сдвиги земной поверхности. Анализ показал, что источник давления расположен на глубине от 490 до 630 метров, где накапливаются газы в гидротермальной системе вулкана. Это свидетельствует о внутренней активности, даже без признаков поступления новой магмы.

Специалисты отмечают, что главная опасность сейчас - не лавовые потоки, а так называемые фреатические взрывы. Их причиной является пар, когда горячие жидкости под землей мгновенно испаряются. Такие выбросы могут быть внезапными и ударить по окрестностям вулкана. В частности, в 50 километрах от вулкана расположен город Хаш. Иногда жители могут даже чувствовать запах серы в воздухе.

Ученые подчеркивают, что Тефтан не имеет наземных приборов наблюдения, поэтому космический радар остается единственным средством контроля за его состоянием. Они призывают иранские власти создать базовую сеть мониторинга. Хотя бы установить сейсмометры, GPS-приемники и датчики газов, чтобы точно отслеживать изменения давления и предотвратить возможные катастрофы.

"Давление должно найти выход - мирный или насильственный. Наша задача сейчас не сеять панику, а дать понять, что вулкан требует внимания", - отметил Пабло Дж. Гонсалес руководитель исследования вулкана, которое было опубликовано в журнале Geophysical Research Letters.

Ученые продолжат наблюдения с орбиты, чтобы вовремя обнаружить даже малейшие колебания вулкана Тефтан.

Активные вулканы Земли - больше новостей

Напомним, что в августе на российской Камчатке проснулся вулкан Ключевская сопка. После землетрясения он выбросил наружу клубы дыма и пара, которые достигли рекордных 8 тысяч километров.

Кроме того, изредка демонстрирует признаки "жизни" вулкан-зомби Утурунку в Боливии. Считается, что он спал 250 тысяч лет, но сейчас ученые также усилили мониторинг за ним.

