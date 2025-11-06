После многолетних задержек и технических проблем первые 50 разведывательных бронемашин Ajax достигли начальной эксплуатационной способности.

Британская армия объявила о готовности к развертыванию первых 50 машин Ajax - разведывательной бронемашины среднего класса, спроектированной для обнаружения врага на расстоянии до 8 км.

Как пишет The Times, в аналитических и военных кругах ведутся дискуссии, эффективны ли бронемашины Ajax в условиях современной войны. Британские офицеры подчеркивают: "Мы не будем воевать как Украина", имея в виду другой подход к маневру, мобильности и интеграции различных видов вооружений.

Ajax - броня, которая задержалась на 8 лет

Программа Ajax стартовала в 2010 году, но поставки отложились на восемь лет: первые машины должны были поступить еще в 2017 году. Во время испытаний обнаружили серьезные проблемы с шумом и вибрацией, которые привели к случаям ухудшения слуха среди персонала. Часть военнослужащих пришлось снять с программы или понизить по состоянию здоровья. В качестве контрмер экипажам выдают защитные слуховые аппараты и внедряют технические улучшения.

Официальные представители называют Ajax "первой в мире действительно цифровой бронированной боевой машиной" и подчеркивают, что она должна служить в составе многослойного подхода - вместе с танками Challenger 3, беспилотниками, авиацией и артиллерией, а не действовать изолированно. Противники скептически относятся к экономической целесообразности дорогих платформ в то время, когда дешевые FPV-дроны уже доказали свою смертельную эффективность на полях боя.

Министр закупок Люк Поллард подтвердил, что Ajax прошел "долгий путь" и теперь достиг "начальной эксплуатационной способности", а начальник Генштаба сэр Роли Уокер назвал машину ключевым элементом модернизации армии.

В то же время офицеры признают, что подготовка экипажей занимает годы, и что будущие конфликты потребуют сбалансированного сочетания живучих платформ и мер противодействия дешевым средствам поражения.

Ключевые данные об Ajax

Пока только 50 машин Ajax готовы к развертыванию из заказанных 589 единиц. Общая программа стоит около 7 млрд долларов.

Стоимость одной машины - около 12 млн долларов; время производства - примерно 3 месяца.

По состоянию на сейчас изготовлено 165 машин, полная поставка ожидается к 2030 году.

Машина оборудована датчиками для обнаружения движения на расстоянии до 8 км и имеет 44-мм пушку. Экипаж - три человека.

Ajax позиционируют как инструмент разведки и целеуказания перед выдвижением пехоты, однако вопрос о его практической полезности в современных конфликтах, где доминируют недорогие беспилотники, остается предметом профессиональных дебатов среди военных и аналитиков.

Ajax в армии Британии - последние новости

Как сообщал УНИАН, британские военные объявили о первой поставке бронированных разведывательных машин Ajax, созданных в рамках программы, отставшей от графика на восемь лет.

Критики указывают, что Ajax появился слишком поздно, ведь современные войны, в частности в Украине, демонстрируют доминирование дешевых FPV-дронов над бронетехникой. Впрочем, британские военные утверждают, что критика излишня.

