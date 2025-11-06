Удары Украины по территории РФ заставляют Владимира Путина делать неудобный выбор.

Некоторые члены администрации президента США Дональда Трампа заявляют, что Украина проигрывает войну, чтобы оправдать прекращение поддержки со стороны Вашингтона. Тем не менее, в реальности все наоборот, пишет The Wall Street Journal.

Отмечается, что удары Украины по территории РФ заставляют кремлевского диктатора Владимира Путина делать неудобный выбор - какие военные и энергетические объекты защищать. В издании уверены, что именно такое давление может заставить Москву сесть за стол переговоров.

Журналисты напомнили, что ранее россияне пользовались тем, что страны Запада не позволяли Украине использовать их дальнобойные ракеты для ударов по РФ. Спустя несколько лет с начала полномасштабной войны это табу было частично снято, что позволило атаковать объекты энергетики и военные склады на территории России.

В издании считают, что Украина выбрала правильную тактику, нанося удары по нефтяным объектам России, так как экспорт нефти приносит Москве огромный доход и финансирует войну Путина. Только во второй половине октября Украина за 15 дней нанесла 15 ударов по российским энергетическим объектам, а с начала года было осуществлено почти 160 таких атак, о чем говорил глава СБУ Василий Малюк.

В издании отметили, что президент Владимир Зеленский ранее говорил о том, что Украина в этом году провела сотни операций против России. Например, недавно Украина атаковала Брянский химический завод, производящий порох, взрывчатые вещества и компоненты для ракетного топлива.

В ходе атаки на Брянский химический завод были использованы британские ракеты Storm Shadow, добавили в издании. Более того, Украина увеличивает собственное производство дронов и ракет большой дальности, а западные спецслужбы помогают с определением целей.

В издании уверены, что американские крылатые ракеты Tomahawk могут стать следующим шагом в борьбе с российской агрессией. Эти ракеты могут позволить Украине ударить, в частности, по российскому заводу в Алабуге, где производятся "Шахеды".

Россия явно обеспокоена кампанией Украины по применению дронов дальнего действия, подчеркнули в издании. Россияне уже ставят все больше систем ПВО вокруг важных объектов, пытаясь защитить их от украинских ударов.

Украинские удары по РФ - важные новости

Напомним, что в ночь на 6 ноября в городе Волгореченск Костромской области РФ был нанесен удар по Костромской ГРЭС, которая является одной из самых мощных электростанций в стране. Независимые источники сообщали о серьезных повреждениях энергетического оборудования.

Костромская ГРЭС имеет установленную мощность 3720 МВт и является третьей по масштабу тепловой электростанцией РФ. На ней работают восемь турбин мощностью по 300 МВт и одна - на 1200 МВт.

Кроме того, в ночь на 5 ноября дроны атаковали объекты российской энергетической инфраструктуры во Владимирской области и в городе Орел. В частности, губернатор Владимирской области Александр Авдеев заявил об атаке на энергетический объект в пригороде Владимира. Также взрывы прогремели в районе теплоэлектроцентрали города Орел. Недалеко от Орловской ТЭЦ расположено оборонное предприятие "Орелтекмаш".

