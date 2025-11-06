Анна также ответила, поддерживает ли с ними общение во время войны.

Известная украинская актриса Анна Саливанчук заговорила о работе с коллегами-россиянами.

Звезда сериала "Однажды под Полтавой" рассказала, что до полномасштабной войны играла на одной съемочной площадке с актерами из РФ. Однако подчеркнула, что никогда не дружила с ними, но после 24 февраля 2022 года пыталась достучаться до одного коллеги.

"Я никогда не поддерживала с кем-то из них дружеских отношений - ни до войны, ни после полномасштабного вторжения. Только одному артисту написала: "Почему молчишь? Давай говори". Мы много раз играли вместе. И он отписал: "Все, что тебе остается, - обнимать близких", - вспомнила актриса в интервью OBOZ.UA.

Анна подчеркнула, что чувствует стыд за то, что раньше общалась на русском и снималась в кино с россиянами. Об этом она сказала так:

"Мне сейчас очень стыдно, что до войны мы говорили на русском, снимались на языке страны-агрессора. В кадре на машинах были российские номера, надевали для кадра полицейскую форму - то российскую, то нашу. С началом полномасштабного вторжения я перешла на украинский. Если бы мне тогда кто-то сказал, что все это обернется войной, я бы никогда не снималась в тех фильмах".

