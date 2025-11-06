Благодаря мощному железу iPad может стать настоящим лэптопом.

Современные iPad уже давно перестали быть рядовыми планшетами. Благодаря мощным процессорам, новым возможностям iPadOS и поддержке аксессуаров, iPad способен заменить ноутбук для большинства повседневных и рабочих задач, и в издании BGR собрали несколько советов, как это можно реализовать.

Клавиатура

Без физической клавиатуры iPad остаётся планшетом, но с ней превращается в полноценное рабочее устройство. Набирать текст становится удобнее, а особенно полезны клавиатуры с трекпадом - они позволяют быстро переключаться между окнами и выполнять команды без лишних касаний экрана.

Мышь или трекпад

Сенсорное управление остаётся удобным для повседневных задач, но при работе с документами, графикой или таблицами точность курсора оказывается незаменимой. Подключив мышь или трекпад, вы получаете тот же контроль, что и на ноутбуке.

Многозадачность и окна

iPadOS научилась работать с несколькими окнами одновременно. Режимы Split View и Stage Manager позволяют размещать приложения рядом, менять их размеры и быстро переключаться между задачами. Это делает планшет удобным для полноценной офисной работы или учёбы.

Работа с файлами

Теперь файловая система iPad почти не отличается от компьютерной. Можно подключать флешки, внешние диски, управлять документами в проводнике и синхронизировать их через облачные сервисы.

Настоящие десктопные приложения

Многие программы на iPad уже ничем не уступают своим версиям для macOS или Windows. Полноценные офисные пакеты, графические редакторы, видеомонтаж и даже профессиональные музыкальные редакторы - всё это доступно прямо на планшете.

Стилус

Apple Pencil превращает iPad в удобный инструмент для рукописных записей, аннотаций и набросков. Для дизайнеров и студентов это часто необходимость.

Внешний дисплей и периферия

Подключив внешний монитор, клавиатуру, мышь и накопитель, можно легко превратить планшет в настольную станцию. Это особенно удобно для длительной работы с документами или графикой.

Автономность и мобильность

Главное преимущество iPad перед ноутбуком - автономность. Он дольше держит заряд и весит меньше, поэтому подходит для поездок, встреч и работы вне офиса.

Ранее мы рассказывали, что Apple готовит крупные обновления iPhone, iPad и MacBook на свое 50-ти летие. В следующем году ожидается дебют складного Айфона, MacBook Pro с сенсорным OLED-экраном и новых устройств для управления "умным домом".

